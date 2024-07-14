英監獄爆棚 9月起提前假釋數千犯人

料未來數周爆滿 須改囚拘留室損警力

馬曼婷（Shabana Mahmood）指出，英格蘭和威爾斯的監獄目前的剩餘空間僅可容納多700名男性囚犯，預計將於未來數周就會爆滿，之後犯人只能囚於警署的拘留室，到時警方須騰出人力去監管犯人，削弱巡邏警力，而法院亦要押後審訊判刑，屆時「警察不能執法，罪犯沒有後顧之憂為所欲為。我們會見到搶劫者橫行，砸碎窗戶，搶劫商店，在社區縱火」。她指摘前任首相辛偉誠和保守黨執政期間，未有處理監獄「爆棚」危機，「敷衍塞責」，警告倘無解決監獄人滿之患的迫切行動，法治將徹底崩潰。

非重罪犯服滿四成刑期「自動」放人

馬曼婷提出，英格蘭和威爾斯監獄一般囚犯從今年9月起可獲准由服刑滿50%下調至服滿40%後「自動」提前假釋。不過，他們仍須受感化官監督和接受某些特定規定，例如入夜後不得外出或要戴電子腳鐐等，若違反條款就可能被抓回監獄服刑。至於刑期逾4年的重犯、性罪犯，以及涉及跟蹤、控制脅迫行為、箍頸、違反限制令等的家暴犯，則須服刑滿65%才能申請假釋，並要通過假釋委員會的風險評估和批准。

司法部估計，9月起的一年半內將釋放多4000名男性和不到1000名女性囚犯，為此將於2025年3月之前招募多1000名實習感化官。馬曼婷表示，提前釋放囚犯計劃將在一年半後作檢討。她說：「這不是永恆不變的措施。我堅信罪犯須受懲罰。」

英國是西歐監禁率最高的國家。英格蘭和威爾斯的囚犯人數在近30年間增加了一倍，過去3年就增加了13%。現時興建中的監獄能收容多4400名囚犯，預計短期內不能應付罪犯增長。英國智庫政府研究所表示，有這麼多囚犯的其一原因是判期較長。2023年法院宣判的有期徒刑期間，平均較2012年長了25%。其次是等候審訊或判刑的覊留者增加。

英格蘭及威爾斯律師會表示，監獄擠逼問題反映政府長期削減刑事司法經費，政府需要採取適當的防護措施去監督新獲釋囚犯。保守黨發言人回應說：「我們一直說得很清楚，釋放犯人只能是最後之策，政府這樣做之前應該先盡力另謀他法，應該確保大眾受到充分保護。」

（路透社/BBC/紐約時報/英國政府網站）