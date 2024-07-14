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偕哈馬斯加沙領袖兄弟 名列以軍四大通緝犯

【明報專訊】昨日遭受以軍攻擊傳聞非死即重傷的兩名哈馬斯高級軍事指揮官，是軍事分支首腦德伊夫和汗尤尼斯營指揮官薩拉馬。兩人與哈馬斯加沙最高領導人辛瓦及其弟被以軍列為四大通緝犯，被指涉及策動去年10月7日突襲以色列。

德伊夫本名迪亞卜（Diab），1965年8月12日生於加沙南部的汗尤尼斯難民營，少時輟學跟父親工作養家，在1980年代末第一次巴勒斯坦大起義期間加入哈馬斯，以綽號「工程師」的哈馬斯炸彈專家阿亞什（Yehya Ayyash）為導師，曾參與策劃和發動恐襲。他目前是哈馬斯重要武裝力量「卡桑旅」首領，也是哈馬斯在加沙的第二號人物，地位僅次於政治領袖辛瓦（Yahya Ibrahim Al Sinwar）。他被以色列通緝已逾25年，其間7次避過以方暗殺，但歷劫後右眼失明，另有局部截肢而要以輪椅代步。

薩拉馬是哈馬斯的汗尤尼斯營指揮官，傳聞也生於汗尤尼斯，外界對他認識不多，但《以色列時報》稱他被以色列盯上已有多年，以軍2021年摧毁其加沙寓所。

（以色列JNS/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕汗尤尼斯 以巴衝突 薩拉馬（Rafa'a Salameh） 德伊夫（Mohammed Deif） 以色列-哈馬斯戰爭 哈馬斯

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