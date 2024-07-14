以炸自設安全區「鎖定突襲策劃者」 哈馬斯：死傷皆平民 至少71人亡

以軍在空襲後發表聲明，確認攻擊目標是德伊夫（Mohammad Deif）和薩拉馬（Rafa'a Salameh），指他們是哈馬斯去年10月7日突襲以色列南部的其中兩位幕後策劃者，但截至昨日下午仍在評估二人生死。以媒則引述以軍高官消息，指估計德伊夫至少重傷，薩拉馬被炸死——其後沙特阿拉伯電視台Al-Hadath也有類似說法，巴勒斯坦傳媒也陸續報道薩拉馬死訊。以色列總理辦公室稱，總理內塔尼亞胡自以哈戰爭之初便下達了永久指令，將殲滅哈馬斯高官。

以軍未確認兩哈馬斯軍事領袖生死

空襲位置是以軍劃設的馬瓦西（al-Mawasi）「人道安全區」，加沙衛生部指現場至少71死289傷。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）估算，目前有近150萬人在當地避難。以軍表示空襲時德伊夫和薩拉馬身處馬瓦西和汗尤尼斯之間一處低層民居，周圍另有數十名哈馬斯守衛等成員，指該處受圍欄隔離，當中大部分人是武裝分子，強調以方行動並非針對巴人難民營。

哈馬斯堅稱現場死傷者都是平民，其發言人形容以軍指空襲針對德伊夫的說法「荒謬」，警告這純屬種族滅絕戰爭的嚴重升級，批評美國支持戰爭和世界保持沉默，並指空襲顯示以方無意達成停火協議。加沙民防機構指控以軍持續針對轟炸馬瓦西難民營區，阻礙救援人員到場搜救。約旦和埃及分別譴責以方針對攻擊難民營區平民。

以軍去年底在加沙發布傳單，稱以10萬美元（約78萬港元）和20萬美元（約156萬港元）分別通緝德伊夫和薩拉馬。數十年未曾公開露面的德伊夫向來被視為去年哈馬斯突襲的主要策劃者，其懸賞金額雖較低，但以方重視他的程度堪比哈馬斯加沙領導人辛瓦。

以記者：寧損換俘談判 莫失暗殺良機

以色列電視台Channel 12記者阿法拉罕（Yaron Avraham）在未引述消息來源下，聲稱以方最高層官員在行動前曾考慮各種兩難情况，評估結果是即使行動可能會對跟哈馬斯的人質談判造成即時的戰術性損害，但如成功暗殺德伊夫則戰略上有利，尤其可令辛瓦明白以軍也有能力把他找出來，因而「不能錯失良機」。有以色列人質家屬憂慮如德伊夫被殺，將危害其被扣加沙兒子的安全。

（以色列時報/路透社/法新社/霍士新聞）

（以色列-哈馬斯戰爭）