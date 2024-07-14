明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

民主黨金主擬扣7億捐款逼退選 拜登未停拉票

【明報專訊】美國《紐約時報》上周五（12日）引述消息報道，美國民主黨主要金主表明，如果總統拜登不退選，將會凍結最少約9000萬美元（7億港元）捐款。拜登同日到屬關鍵游離州份的密歇根州拉票時，強調會繼續競逐連任總統。

兩名消息人士向《紐時》透露，部分民主黨主要金主已向支持拜登的最大型政治行動委員會Future Forward表明上述扣起捐款意願，所涉數筆千萬計美元款項，合共最少約9000萬美元。Future Forward拒絕評論跟捐款人談話內容及被扣金額，該組織一名顧問僅稱期望民主黨解決總統人選問題後，金主會重新捐款。

拜登上周五在密歇根州底特律一間高中體育館發表講話時強調，「我不會到別處去（退選）」，獲台下支持者和應「你別退選」。拜登當天較早前跟民主黨拉美裔和國會亞太裔黨團開視像會議，堅稱有信心擊敗特朗普，會議期間加州聯邦眾議員萊文（Mike Levin）呼籲拜登退選，截至上周五，已有19名民主黨眾議員公開要求拜登退選。衆議院少數黨領袖傑弗里斯上周四晚上私下會見拜登，向他傳達了民主黨人對他競逐連任的憂慮，傑弗里斯之後一天致函眾院黨友，未提及自己是否支持拜登。

（紐約時報/金融時報）

相關字詞﹕2024美國總統大選 美國民主黨 拜登 美國

上 / 下一篇新聞