民主黨金主擬扣7億捐款逼退選 拜登未停拉票

兩名消息人士向《紐時》透露，部分民主黨主要金主已向支持拜登的最大型政治行動委員會Future Forward表明上述扣起捐款意願，所涉數筆千萬計美元款項，合共最少約9000萬美元。Future Forward拒絕評論跟捐款人談話內容及被扣金額，該組織一名顧問僅稱期望民主黨解決總統人選問題後，金主會重新捐款。

拜登上周五在密歇根州底特律一間高中體育館發表講話時強調，「我不會到別處去（退選）」，獲台下支持者和應「你別退選」。拜登當天較早前跟民主黨拉美裔和國會亞太裔黨團開視像會議，堅稱有信心擊敗特朗普，會議期間加州聯邦眾議員萊文（Mike Levin）呼籲拜登退選，截至上周五，已有19名民主黨眾議員公開要求拜登退選。衆議院少數黨領袖傑弗里斯上周四晚上私下會見拜登，向他傳達了民主黨人對他競逐連任的憂慮，傑弗里斯之後一天致函眾院黨友，未提及自己是否支持拜登。

（紐約時報/金融時報）