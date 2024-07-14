彭博：特朗普獲馬斯克押注 轉低調候對手「自毁」 避爭議拉攏溫和派

共和黨全國代表大會揭幕 將正式獲提名

彭博社昨引述知情人士報道，身兼電動車公司Tesla、航天科技公司SpaceX和社交平台X的老闆、身家高達2636億美元（約2萬億港元）的馬斯克，已向支持特朗普的大型超級政治行動委員會America PAC捐出一筆「可觀款項」。相關各方拒絕或未有回應，但按規定，America PAC明天須公開捐款人名單。馬斯克素以政治獨立自居，今年初曾表明不會資助特朗普或拜登競選。彭博社指，馬斯克雖跟特朗普有過衝突，但近期向特朗普提供有關電動車和加密貨幣政策的顧問意見，二人關係拉近，馬斯克上月曾形容特朗普「的確毫無理由地讓我出乎意料」。

在民主黨為總統拜登是否繼續參選而出現內部爭拗和分裂之際，共和黨舊選舉幕僚認為特朗普過去兩周的表現遠較前兩次競選具有策略和克制。曾任國會議員高級幕僚的共和黨選舉策略師邦讓讚揚特朗普不對民主黨危機作過多評論，「為什麼要在他們（民主黨）自掘墳墓時拿走鏟子？」2016年大選特朗普團隊經理萊萬多夫斯基亦指，特朗普等待拜登「自毁」的策略正奏效。

特朗普陣營又避免提出過於激進的政策，例如共和黨內支持特朗普的各派近日放棄主張全國禁止墮胎，統一口徑稱應將立法權留予各州。特朗普本人更跟大型保守派智庫編撰的爭議激進執政藍圖「2025計劃」公開割席。美國企業研究所（AEI）國內政策研究主任孔蒂內蒂稱，特朗普有信心基本盤已穩固，開始嘗試「𠝹走」民主黨票源。有專家警告這或只是特朗普的勝選策略，其基本觀點實未改變。

拖延公布副手 免轉移拜登危機焦點

另有專家認為特朗普團隊故意拖延公布副手人選，避免移走選民留意拜登危機的焦點。《紐約時報》上周五報道，特朗普至上周一仍在以下3名有力副手人選間舉棋不定：佛羅里達聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）、俄亥俄聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）及北達科他州長伯古姆（Doug Burgum）。副手人選須於共和黨全國代表大會上公布，而在2016年大選，特朗普到大會展開前兩天才公布彭斯為競選拍檔。

（彭博社/BBC/法新社/紐約時報）