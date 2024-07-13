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日自衛隊處分218人 史上最大規模

【明報專訊】日本防衛大臣木原稔周五（12日）早上在內閣會議後的記者會宣布，基於自衛隊爆發不當處理國家機密、騙取津貼、亂吃食堂、職權霸凌等4大不當行為，將處分陸上、海上和空中自衛隊共218人。日媒形容處分規模之大前所未見，其中違規最多的海上自衛隊，其幕僚長酒井良將於下周五辭職。

當地傳媒報道，涉及「特定機密」的違規事件共58宗，當中45宗發生在海上自衛隊，包括被發現沒資格查看相關訊息的自衛隊員，也能看到海上自衛隊38艘艦艇的動向。

涉處理機密不當 騙津貼餐吃 霸凌

另外，海上自衛隊62人在沒有潛水下騙取潛水津貼，另有22人在不符合資格下食用免費餐食。此外，有3名課長級以上的幹部職員存在「職權霸凌」行為，包括多次對下屬使用威嚇語言和行動等。

共同社報道，針對這些違規和詐欺行為，合計218人受到處分，當中11人被撤職、2人被降職、83人被停職、14人被減薪、7人收到正式訓斥，其餘則收到警誡。報道指出，作為事務方面一把手的事務次官增田和夫、作為武官最高領導的統合幕僚長吉田圭秀、陸上幕僚長和航空幕僚長、情報總部長這5名最高幹部受到訓誡，處分堪稱歷史最大規模，各組織的一把手同時受到處分「極其罕見」。

（共同社/讀賣新聞/中央社）

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