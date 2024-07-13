拜登連番口誤 稱澤連斯基作普京

混淆賀錦麗特朗普

拜登上月底與前總統特朗普電視辯論時表現失準，持續有民主黨人呼籲拜登退選。拜登雖一再表明會繼續參選，然而他周四的連番口誤，恐未能平息憂慮。拜登先是在峰會介紹澤連斯基時稱：「現在我想把時間交給有勇氣亦有決心的烏克蘭總統，各位先生女士，普京總統。」拜登隨即更正，辯稱因太專注於擊敗俄羅斯總統普京而口誤，澤連斯基亦為他解圍，稱：「我比普京好。」

數小時後拜登在個人記者會上，回應有關對副總統賀錦麗信心的提問時誤稱：「如果她不夠資格擔任總統，我就不會選擇副總統特朗普為副手。」拜登在提到軍隊根據軍方參謀長、國防部長及情報人員的建議而行動，又一度誤把參謀長說成他所身兼的三軍總司令的身分後才更正。

北約峰會與會領袖對拜登的評論普遍正面。法國總統馬克龍表示與拜登在白宮舉行的領袖晚宴上傾談了一段時間，稱拜登「對他熟悉的議題非常清楚」。英國首相施紀賢形容拜登狀態良好。

料48小時內數十議員發聲明勸退

然而在美國國內以至民主黨內的憂慮未除。CBS新聞周四引述4名民主黨消息人士報道，他們預計未來48小時將有數十名黨內議員發聲明呼籲拜登退選。暫時有十多名民主黨眾議員及1名參議員公開呼籲拜登退選。美國有線新聞網絡（CNN）接觸過20多名前任及現任美國民主黨官員、捐款人及拜登長期盟友，他們指拜登過去一年明顯變老，但指摘拜登的顧問不容對拜登健康及年齡的質疑，有隱瞞拜登衰退程度之嫌。

拜登在周四記者會稱他接受過3次嚴密的神經系統檢查，最近1次在2月，醫生告知他身體狀况良好。

（路透社/法新社/CBS/CNN）