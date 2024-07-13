美德搗暗殺撐烏軍火商陰謀 俄否認涉事

保安達保護總理最高級別

率先報道事件的CNN指，暗殺帕珀格的陰謀是俄羅斯暗殺歐洲各地支持烏克蘭戰爭的國防工業高層的連串計劃之一，而針對帕珀格的計劃是最成熟。CNN指美方獲悉事件後通知德國，德國安全部門保護帕珀格並搗破暗殺陰謀；有德國高級官員確認美方向德國發出警告。美國今年春天獲悉俄方的計劃，不過《紐時》指有德國官員稱帕珀格已接受警方保護超過1年。《金融時報》引述熟悉帕珀格的保安措施的消息人士指，他所受到的保護達到最高級別，類似於保護總理朔爾茨的程度。

烏克蘭用萊茵金屬所製的炮彈和坦克抗俄，該公司的155毫米火炮是烏國抗俄的消耗戰決定成敗的關鍵之一。此外萊茵金屬去年與烏克蘭一間國營國防企業成立合資企業，旨在烏克蘭生產坦克和彈藥。俄羅斯曾表示這樣的工廠將成俄軍合法攻擊目標，帕珀格則表明不會放棄支援烏克蘭。

美國國家安全委員會（NSC）拒評帕珀格一事，但稱他們正在極嚴肅對待俄國愈演愈烈的顛覆活動，過去數月一直密切關注。德國內政部發言人稱未能就來自俄國對個人威脅的細節置評，但表示當局非常嚴肅對待顯著增加的俄羅斯威脅，整體上加強了防護措施。克宮發言人佩斯科夫則表示，CNN有關俄羅斯計劃暗殺帕珀格的報道純屬虛構，不應認真對待。（CNN/

金融時報/紐約時報/路透社）

（俄軍侵烏）