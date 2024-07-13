芬瑞加盟北約增北極影響力 與俄仍具差距

瑞典斯德哥爾摩的北極研究所研究員霍拉米（Nima Khorrami）表示，俄國軍力勝於北極圈內其他國家，可是隨着芬蘭、瑞典加入，差距正在收窄。雖然北約未將芬蘭、瑞典納入其北極戰略，可是北極理事會（The Arctic Council）8個成員國中，美國、加拿大、挪威、丹麥、瑞典、芬蘭、冰島都是屬於北約成員，令北約可以迅速部署和調配資源，這也令俄羅斯處於不利的位置。

芬蘭、瑞典等北歐國家自2022年相繼增加國防預算，擴大軍備投資，加強了極地巡邏。然而俄國擁有世界唯一的核動力破冰船隊。俄國最大一支部隊屯於鄰近挪威、芬蘭的科拉半島（Kola Peninsula），駐當地的8艘潛艦均具發射遠程核武的能力，而該基地持續擴建更新，也是俄國的高超音速導彈等新武器測試場。此外，俄國在北極的基地多北約大概三分之一。

北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）去年10月曾警告，俄羅斯和中國在北極地區構成迫在眉睫的威脅，敦促北約保持「警惕」。他對北極地區競爭和軍事化加劇感到擔憂，主張北約加強在北極的威懾、防禦和戒備。

中俄合作趨緊密 拓航道採資源

中俄2022年在白令海舉行聯合軍演，去年兩國11艘軍艦為軍演駛經日本海、白令海到太平洋。2017年7月，中俄提出開展北極航道合作，兩國也合作開發北極天然氣生產項目。鮑爾說：「我們必須準備好衝突可能隨時隨地發生，包括在北極。俄羅斯的威脅也可能出自北極圈地區。」

（歐洲新聞/挪威High North News）