明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

芬瑞加盟北約增北極影響力 與俄仍具差距

【明報專訊】北約新增了芬蘭和瑞典兩個北歐成員，無疑增強了北約對北極的影響力，然而專家評論認為，北約跟在北極地帶擁有軍事優勢的俄羅斯差距仍存，尤其是中俄合作趨緊密。

瑞典斯德哥爾摩的北極研究所研究員霍拉米（Nima Khorrami）表示，俄國軍力勝於北極圈內其他國家，可是隨着芬蘭、瑞典加入，差距正在收窄。雖然北約未將芬蘭、瑞典納入其北極戰略，可是北極理事會（The Arctic Council）8個成員國中，美國、加拿大、挪威、丹麥、瑞典、芬蘭、冰島都是屬於北約成員，令北約可以迅速部署和調配資源，這也令俄羅斯處於不利的位置。

芬蘭、瑞典等北歐國家自2022年相繼增加國防預算，擴大軍備投資，加強了極地巡邏。然而俄國擁有世界唯一的核動力破冰船隊。俄國最大一支部隊屯於鄰近挪威、芬蘭的科拉半島（Kola Peninsula），駐當地的8艘潛艦均具發射遠程核武的能力，而該基地持續擴建更新，也是俄國的高超音速導彈等新武器測試場。此外，俄國在北極的基地多北約大概三分之一。

北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）去年10月曾警告，俄羅斯和中國在北極地區構成迫在眉睫的威脅，敦促北約保持「警惕」。他對北極地區競爭和軍事化加劇感到擔憂，主張北約加強在北極的威懾、防禦和戒備。

中俄合作趨緊密 拓航道採資源

中俄2022年在白令海舉行聯合軍演，去年兩國11艘軍艦為軍演駛經日本海、白令海到太平洋。2017年7月，中俄提出開展北極航道合作，兩國也合作開發北極天然氣生產項目。鮑爾說：「我們必須準備好衝突可能隨時隨地發生，包括在北極。俄羅斯的威脅也可能出自北極圈地區。」

（歐洲新聞/挪威High North News）

相關字詞﹕北極 俄羅斯 中國 瑞典 芬蘭 北約

上 / 下一篇新聞