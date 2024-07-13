美加芬擬共建破冰船隊 極地抗衡中俄 3國盼10年內造90艘 促進北冰洋安全經濟聯繫

美國總統拜登、加拿大總理杜魯多、芬蘭總統斯圖布在華盛頓出席北約峰會期間舉行場邊會議，宣布簡稱「ICE協定」（ICE Pact）的《破冰船合作努力》（Icebreaker Collaboration Effort）倡議。其聯合聲明表示，北極對經濟、氣候和國家安全都很重要，三國的伙伴關係將為北極地區的和平穩定，維護國際規則和標準。三國今後將合作生產極地破冰船及其他能力，在彼此間建立更緊密的安全和經濟聯繫。它們希望憑藉彼此的造船、海事、北極等方面的專業知識，能夠長期快速建造價格相宜的國際第一流破冰船，供應彼此需要及銷售予其他盟友和合作伙伴，同時為三國船塢、海事儀器生產商及其他許多相關服務創造優薪職位。

聲明指出，新安排的具體實施計劃將於未來6個月制定。美國政府一名高級官員透露，三國計劃在年底或之前簽署協議，並向極地「投射力量」。該官員稱，這是「戰略需求」，旨在向「中國和俄羅斯發出信息」，「美國及其盟友將堅持尋求產業政策合作，以提升造船等戰略生產競爭優勢」。

俄擁逾40破冰船 美僅兩隻且將退役

俄羅斯擁有世上最強北極船隊，有超過40艘破冰船兼正在建造更多。加拿大和芬蘭則分別有20艘和9艘破冰船，加拿大已承諾將在溫哥華承造兩艘破冰船，於魁北克建造6艘。美國拜登政府2022年發表《北極地區國家戰略》，加強美國在該地區的軍事存在。目前美國只有兩艘破冰船，且已屆退役期限。路透社引述美國官員稱，美國的盟友希望在未來十年內擁有70至90艘極地破冰船。

北極地區擁有豐富原油、天然氣、煤、稀有金屬等礦藏和漁業資源。隨着北冰洋的海冰近年加速融化，各國熱中開拓北極航道以縮短航距和航運成本，並探索天然資源，因而對破冰船的需求與日俱增。俄羅斯官方數據顯示，去年有80艘船次通過北極航線。中國早前亦倡議開拓穿越北極圈，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心的「冰上絲路」，並大力投資於北極探索和研究。中俄今年5月發表深化中俄新時代全面戰略協作伙伴關係聯合聲明，當中包括同意成立中俄北極航道合作分委會，「開展北極開發和利用互利合作」，推動北極航線發展成為重要國際運輸走廊。

華使斥西方污衊開拓北極合作為「威脅」

歐美質疑俄羅斯和中國船舶活躍於北冰洋，可能控制北極航道，對它們構成威脅。中國駐英大使館發言人去年11月去信《金融時報》，指摘西方污衊在開拓北極方面的國際合作為「威脅」。

（衛報/彭博社/加拿大廣播公司/俄羅斯衛星通訊社）