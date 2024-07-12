韓部署激光炮抗朝無人機 稱全球首國軍用 成本低無形無聲

這項激光武器項目名為「星戰計劃」，由韓國政府在2019年8月投入871億韓圜（約4.93億港元），經國防科學研究所開發，韓華航空航太公司生產及測試，去年4月獲准執行實戰任務。防衛事業廳上月與韓華航空航太簽署生產合約，預計今年內交付及投入應用。

「星戰計劃」項目 料今年交付應用

防衛事業廳稱韓國將成為全球首個部署和操作激光武器的國家，並會進一步加強韓國軍方對朝鮮無人機挑釁的回應，在未來在戰場上能「扭轉形勢」。當局又稱會開發功率和射程更進一步的Block-Ⅱ。美國智庫蘭德公司（RAND）指韓國、中國和英國等國正爭相開發和部署激光武器，因激光武器有助應對無人機及瞄準飛行中的導彈或軌道上的衛星。

朝鮮無人機對韓國構成不少威脅，去年12月，有5架朝鮮無人機進入韓國領空，是自2017年以來朝鮮再採取類似的行動，促使韓方緊急出動戰機和攻擊直升機，試圖將無人機擊落。不過，美國指韓朝雙方都有派無人機到對方領空，各有違反管理兩國共同邊界的停戰協定。

（路透社/韓聯社/中央社/韓國時報）