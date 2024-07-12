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美製F-16開始交付烏軍 今夏可用

【明報專訊】美國承諾向烏克蘭提供F-16戰機一年多後，美國總統拜登周三（10日）宣布，首批美製F-16戰機已開始從丹麥和荷蘭交付給烏克蘭，丹麥和荷蘭政府稱，這幾十架F-16戰機今夏可在烏克蘭戰場執行任務。挪威也宣布今年開始向基輔交付6架F-16。美國官員稱，最終供烏F-16總數將達80架。

北約重申邀烏入盟承諾

烏克蘭一直游說西方提供F-16戰機，以補充其規模小且老舊機隊，烏總統澤連斯基感謝丹麥、荷蘭和美國的援助，並表示希望供烏F-16的數量增至130架。挪威外相艾德表示，F-16戰機雖不會成為改變戰局的因素，但它可讓烏軍作「深度攻擊」。

北約在周三的公報還宣布未來一年向烏克蘭提供最少400億歐元（約3400億港元）的軍事援助，並重申當北約成員國同意和烏克蘭符合條件，北約將邀請烏克蘭入盟，但沒交代具體時間。

此外，德國和美國周三發表聯合聲明，表示美國2026年開始在德國部署長程導彈，包括「標準6型」（SM-6）導彈、戰斧巡航導彈，以及正在研發、射程更遠的高超音速導彈，以展現其對北約和歐洲防務的承諾。根據美國和蘇聯1987年簽署的《中程導彈條約》，在德國部署長程導彈是本應被禁止，但美國在2019年已退出條約。

（路透社/衛報/華爾街日報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕烏克蘭 F-16戰鬥機 北約 俄軍侵烏

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