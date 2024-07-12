北約指侵烏「決定性支持者」 中方斥抹黑

北約公報指出，「中國在助長歐洲近代史上最大的戰爭時，其利益和聲譽不可能不受到負面影響」，並稱中國對俄羅斯國防工業基礎提供大規模支持，這包括軍民兩用物資的轉移，如武器零件、裝備及國防原材料，又指中國援俄也加劇俄羅斯對鄰國的威脅。公報還指摘中國針對美國和歐洲的「惡意網絡和混合活動，包括假資訊」。

北約秘書長斯托爾滕貝格在記者會稱，北約32個成員國首次聯合將中國列為俄烏戰爭「決定性支持者」，形容是重要信息，他說北約不是一個實施制裁組織，「這最終將由各成員國自行決定，但我認北約峰會給中國的信息非常強烈且明確」。美國白宮國家安全顧問蘇利文周三稱，該公報表明北約現共同理解這一挑戰，若中方繼續支持俄羅斯，將損害其與歐洲關係，「美國將與歐盟友協調，對續參與這類活動的中國實體實施制裁」。

中國駐歐盟使團發言人昨批評北約公報涉華內容抹黑，強調中國不是俄烏戰爭的製造者，從未向衝突任何一方提供致命性武器，一向嚴格管控軍民兩用物項，中俄之間的正常貿易往來不針對第三方，也不應受外部干擾和脅迫。

匈牙利：不支持北約成「反華集團」

今次是北約首次加入美國行列譴責中國軍事支援俄羅斯，反映北約立場的重大轉變。2019年北約聲明才正式提及對中國的擔憂，但措辭溫和。2022年初俄軍侵烏前，中俄簽署「無上限」伙伴關係協議時，許多歐洲國家最初也不太在意，就連美國總統拜登去年3月訪加拿大時也稱，「我認為我們誇大了」中俄的伙伴關係。不過在俄軍侵烏29個月後，這觀點已出現很大變化。

惟北約中也有另類聲音，匈牙利外長西雅爾托 （Peter Szijjarto）周四在華盛頓受匈牙利國家電視台採訪稱，「匈牙利不想要，並不會支持北約成為『反華集團』」。

（紐約時報/金融時報/中央社）

（俄軍侵烏）