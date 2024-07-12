競選團隊「溫提」黨代表 引發阻討論換人猜想

疑為衡量忠誠「提醒責任」

CNN昨引述有加州的黨代表稱，拜登競選團隊人員提醒他作為「拜登-賀錦麗的宣誓代表（pledged delegate）」的責任。該黨代表認為此舉為阻止黨代表之間有關更換總統候選人的任何進一步討論；他其後聯絡其他加州的黨代表，後者亦表示收到類似電話。

政治新聞網站Politico專欄作家馬丁（Jonathan Martin）周三（10日）亦引述3名民主黨代表稱，他們本周亦收到拜登團隊的電話，以衡量他們對拜登的忠誠度。當中有人被問跟拜登有什麼潛在分歧，有何原因令他們無法在下月民主黨全國大會上支持拜登。馬丁指3名黨代表一度關注拜登團隊是否試圖阻止或想換掉不忠誠的宣誓代表，其中一名黨代表後來收到第2次競選團隊來電，令他對競選更感沮喪。

馬丁亦表示，獲悉數十名黨代表準備去信呼籲民主黨全國委員會（DNC）修改規則，將提名投票改為不記名方式，讓黨代表可憑良心投票。

（CNN/Politico）