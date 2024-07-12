拜登金主警告競選資金「乾塘」 佐治古尼轉軚勸退籲「再救民主」 首民主黨參議員促換人

《金融時報》報道，一些富裕的民主黨支持者愈來愈不願投資一場「注定失敗」競選。紐約一名民主黨金主坦言，現時為拜登籌集大額捐款非常困難。另一金主說：「情况迅速惡化，他要繼續參選極為困難。」民主黨一名長期金主表示，資金「枯竭中」，稱「我和其他金主交談時，九成的人不打算捐款……因為他們擔心會失敗。」

金主質疑狀態 拒投資「穩輸」競選

Netflix聯合創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）、酒店大亨巴伊納姆（Stewart Bainum Jr）、影星佐治古尼等的幾名知名拜登支持者，明確質疑拜登的心智敏銳度，呼籲他退出競選。

《紐時》周三發表佐治古尼題為《我愛拜登，但他是時候退出了》的投書，暗示拜登年邁，「3周前的籌款會上，和我在一起的拜登已不是2010年那個『了不起』的拜登了。他甚至不是2020年的拜登。他就是我們在辯論中看到那個人」。佐治古尼認為民主黨在拜登領導下無法贏得11月大選，也無法贏得眾議院，且還將失去參議院。他呼籲舒默、傑弗里斯、佩洛西等民主黨高層，以及參議員、眾議員，還有其他在11月大選中面臨失敗候選人，要求拜登自願讓位。

佐治古尼寫道：「拜登是英雄；他在2020年拯救了民主。我們需他在2024年再次拯救民主。」

NBC指本月籌款額恐跌一半

政治新聞網站Politico周四引述消息人士報道，前總統奧巴馬事先知道佐治古尼會投書《紐時》，但並未提出反對。

Politico周三亦報道，捐款問題不限於大額金主階層。消息人士透露，小額籌款近日也有所下降。據該人士稱，競選團隊目前預計，在本月剩餘時間內，基層捐款將最少下降20％至25%。

全國廣播公司（NBC）周三引述消息人士報道，拜登競選團隊本月籌款額可能會跌一半。雖然競選團隊一名發言人反駁，稱小額「草根捐款」走勢強勁。自總統在辯論中表現不佳以來，拜登競選團隊一直標榜他們的小額捐款，確認他們在辯論後的幾天內籌集到3800萬美元。拜登本人以這些籌款額證明民主黨選民（包括那些捐款低於200美元的人）仍然撐他競選。

拜登為了安撫民主黨內的懷疑者而作的努力最初似乎奏效，到周二呼籲他下台的民主黨議員的聲音有逐漸平息之勢，惟周三國會山莊再爆恐慌，衆議院前議長佩洛西接受MSNBC訪問時拒絕明確支持拜登競選，佛蒙特州民主黨參議員韋爾奇則成為第一名呼籲拜登退出的民主黨參議員。

在共和黨主導的聯邦眾議院，監督委員會周三表示已傳召3名白宮高級助手，包括第一夫人吉爾的首席助手伯諾、副幕僚長托馬西尼、高級顧問威廉斯。要求他們就拜登的健康狀况作證。

（金融時報/全國廣播公司/Politico）