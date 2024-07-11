韓200年一遇暴雨 男子困電梯淹死

全國最少6死兩失蹤

氣象廳報告從周二晚至周三早上7時，全羅北道的群山、益山，忠清南道舒川、扶餘，皆錄得一小時逾100毫米降雨量。

其中群山的於清島、內興洞，分別曾錄得1小時降雨146毫米、131.7毫米，相當於群山年均降雨量1246毫米的一成，為韓國自1904年有紀錄以來最高的一小時降雨量。此外，群山連同鄰近的忠清南道錦山錄得1小時84.1毫米、忠清北道秋風嶺里錄1小時60.8毫米，3地同下暴雨為200年一見。至於慶尚北道龜尾市刷新百年一遇的一小時58.3毫米降雨量。

暴雨使江川水位急漲氾濫，部分地區水深及腰，大田等有數十名居民因水浸來得急，走避不及被困寓所待救援。另有逾3500人需疏散。969公頃農地水浸。

在忠清南道論山，一座開放式單位住宅樓宇水浸，救援人員在停於地庫2樓的升降機內發現一名男性被浸死。在東南部的大邱，一名60餘歲農民檢視莊稼時，因水位上漲被捲進排水渠溺斃。忠清北道沃川郡有逾70歲翁駕車歸家途中因汽車剷落溪流喪命。忠清南道舒川邑山泥傾瀉，一老翁在寓所被淹埋死亡。另有一名忠清北道獨居農舍的老人失蹤。

這場暴雨從周三午後起漸停。惟氣象廳預測周六午後將再持續。韓國每年6月尾至7月中為雨季。去年7月，一條行車隧道因鄰近河堤崩坍迅速被河水淹沒，釀十數人死亡。前年的暴雨和水浸亦造成最少11人死亡，包括3名地下室居民。

（法新社/韓民族報/韓聯社）