明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

韓200年一遇暴雨 男子困電梯淹死

【明報專訊】韓國全國周三（10日）普遍大雨，其中西部局部地區一小時的降雨量更相當於1年的10%，為200年一遇。全國最少6人死亡兩失蹤，其一因住宅樓宇水浸，活活被浸死於升降機內。

全國最少6死兩失蹤

氣象廳報告從周二晚至周三早上7時，全羅北道的群山、益山，忠清南道舒川、扶餘，皆錄得一小時逾100毫米降雨量。

其中群山的於清島、內興洞，分別曾錄得1小時降雨146毫米、131.7毫米，相當於群山年均降雨量1246毫米的一成，為韓國自1904年有紀錄以來最高的一小時降雨量。此外，群山連同鄰近的忠清南道錦山錄得1小時84.1毫米、忠清北道秋風嶺里錄1小時60.8毫米，3地同下暴雨為200年一見。至於慶尚北道龜尾市刷新百年一遇的一小時58.3毫米降雨量。

暴雨使江川水位急漲氾濫，部分地區水深及腰，大田等有數十名居民因水浸來得急，走避不及被困寓所待救援。另有逾3500人需疏散。969公頃農地水浸。

在忠清南道論山，一座開放式單位住宅樓宇水浸，救援人員在停於地庫2樓的升降機內發現一名男性被浸死。在東南部的大邱，一名60餘歲農民檢視莊稼時，因水位上漲被捲進排水渠溺斃。忠清北道沃川郡有逾70歲翁駕車歸家途中因汽車剷落溪流喪命。忠清南道舒川邑山泥傾瀉，一老翁在寓所被淹埋死亡。另有一名忠清北道獨居農舍的老人失蹤。

這場暴雨從周三午後起漸停。惟氣象廳預測周六午後將再持續。韓國每年6月尾至7月中為雨季。去年7月，一條行車隧道因鄰近河堤崩坍迅速被河水淹沒，釀十數人死亡。前年的暴雨和水浸亦造成最少11人死亡，包括3名地下室居民。

（法新社/韓民族報/韓聯社）

相關字詞﹕水浸 雨災 韓國

上 / 下一篇新聞