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歐成功發射新重型運載火箭 近30年再出新載具 「阿里安6」一箭多星入軌

【明報專訊】歐洲太空總署（ESA）新一代重型運載火箭——「阿里安6」（Ariane 6；又譯「阿麗亞娜6」）火箭周二（9日）完成首次發射（圖），將多枚小型衛星送上預定軌道。這是歐洲事隔近30年再有新型重型運載火箭發射，也標誌歐洲恢復依靠自家重型運載火箭進入太空的能力，增強進軍太空經濟的實力。儘管周二發射尾段出現意外，ESA還是宣布發射成功。

香港周三凌晨3時，「阿里安6」於南美洲法屬圭亞那的庫魯（Kourou）太空中心發射場發射，約1小時後升空到預定高度釋出一批迷你衛星，地面控制中心迸發掌聲。ESA署長阿施希巴赫（Josef Aschbacher）說：「這是歐洲歷史一天。」

尾段出意外 裝置未如期返回

不過臨到飛行尾聲，由於火箭的輔助動力裝置未能點火，導致「上面級」（upper-stage）未能按計劃返回地球和落入太平洋，而是會繼續在地球軌道飛行數年才墜入大氣層並燃燒。儘管如此，ESA仍判定今次任務「成功」。

1996年首次發射的「阿里安5」火箭於2023年7月退役，歐洲能使用自產運載火箭僅剩用來發射小型衛星的「織女星」。

「阿里安6」屬新一代重型運載火箭，由ESA委託法國阿里安集團製造。該火箭由核心級、上面級和助推器構成。核心級由「火神2.1」引擎提供動力；上面級採用新的「芬奇」（Vinci）引擎，可多次點火，使「阿里安6」能夠在一次任務中將多批載荷送入不同高度的軌道。之後「芬奇」引擎還可啟動最後一次點火，安全地處理上面級，確保它不會成為威脅軌道上其他物體的太空碎片。

標誌「太空自主」助與SpaceX競爭

「阿里安6」升空標誌歐洲可重回「太空自主」，不用再依賴美國SpaceX等競爭對手的重複使用太空載具運送衛星。業內人士認為，「阿里安6」與SpaceX的「獵鷹9」火箭相比具有一定競爭力。由於製造技術等方面的改進，「阿里安6」發射成本低得多。不過，「獵鷹9」第一級在發射後可回收再用，而「阿里安6」並不能。

（法新社/BBC/新華社）

相關字詞﹕衛星 太空經濟 火箭 歐洲太空總署（ESA）

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