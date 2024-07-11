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以軍炸避難所學校29死 挫停火談判

【明報專訊】以哈停火談判即將重啟之際，以軍本周加強猛烈轟炸加沙，巴勒斯坦官員表示，以色列周二（9日）空襲加沙南部一間用作避難所的學校，造成最少29人死亡。這是4天以來四度有學校建築或附近地方遭轟炸。哈馬斯警告以軍連日空襲將使談判退回原點。

加沙衛生部表示，周二下午的空襲擊中加沙南部汗尤尼斯以東阿巴桑鎮（Abassan）一所學校入口的流徙巴人家庭帳篷，造成最少29死數十人受傷，當中大部分為婦孺。有目擊者稱，當時有多達3000人擠在那裏。以軍稱，周二的空襲使用了「精準彈藥」，目標是一名參與去年10月突襲以色列的哈馬斯成員，並稱正調查有關平民受傷的報告。

加沙政府傳媒辦公室表示，以軍周二亦空襲加沙中部，造成60名巴人死亡，數十人傷。巴勒斯坦紅新月會周三稱，他們收到加沙市數十個人道主義求救電話，但由於那裏轟炸猛烈，無法提供援助。以軍昨天又在加沙北部和中部展開攻勢，並在加沙市投下傳單及附有「安全路線」地圖，敦促居民沿路線撤往南部。

埃及、卡塔爾和美國斡旋的以哈停火談判，本周在多哈和開羅舉行，美國中情局長伯恩斯和以色列情報機關摩薩德的局長巴爾內亞將出席，埃及傳媒引述消息稱，當中許多問題已達成一致。不過哈馬斯政治局主席哈尼亞周一表示，最近加沙發生的戰鬥所造成的「災難後果」，可能會使談判進程重回原點。

美軍將拆除臨時物資碼頭

此外，美國傳媒報道，美軍兩個月前才在加沙建成、用作運送救援物資的臨時浮動碼頭，將在數天內永久拆除。美國官員透露，待堆積在塞浦路斯的救援資運走後，美軍就會拆除碼頭。該碼頭自5月17日啟用，但出於安全考慮和礙於惡劣天氣及大浪環境，實際運作時間不足20天。

（衛報/紐約時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕學校 空襲 加沙 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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