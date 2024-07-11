明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

襲基輔導彈含西方零件 證俄羅斯突破技術制裁

【明報專訊】《金融時報》昨報道，烏克蘭官員及專家表示，俄軍周一用於攻擊基輔兒童醫院的Kh-101型巡航導彈，是用「西方設計的零件」製造，反映俄國這兩年間依然能通過採購不受限的民用電子產品，突破制裁獲取歐美的半導體等先進技術。

報道指出，Kh-101型是俄軍最先進的巡航導彈，在密集空襲烏克蘭行動中起重要作用。儘管歐美對俄實施制裁，阻止它獲取先進零件，可是英國國防智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）6月發表報告，俄國Kh-101的產量卻由戰前56枚增加了逾6倍至去年的420枚，而且繼續採用西方尤其是美國的零件。

烏克蘭總統辦公室的一份分析文件表示，一枚完整的Kh-101可含逾50件不同國家生產的部件。另外，烏克蘭分析今年1月一枚射落境內的俄製Kh-101，發現內藏16件西方製電子產品，包括意法半導體（STMicroelectronics）、美國的得州儀器、Analog Devices和英特爾的產品。

民用技術商品輕易經漏洞入口

這些商品主要屬於民用，且部分頗為舊款。《金融時報》又分析2023年俄企的進出口文件，相信俄國軍工業能夠輕易於開放市場購入歐美公司在中國大陸、馬來西亞、菲律賓、台灣或泰國生產的半導體等民用先進技術，然後通過中國輸入，再應用於導彈生產。

不過奧斯陸大學的導彈技術專家霍夫曼（Fabian Hoffmann）表示，俄國巡航導彈因偷運零件拼湊而影響質素，估計失敗率高達20%，無法應付亞音速飛行的嚴格要求。

（金融時報）

相關字詞﹕導彈 技術 半導體 制裁俄羅斯 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞