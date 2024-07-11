襲基輔導彈含西方零件 證俄羅斯突破技術制裁

報道指出，Kh-101型是俄軍最先進的巡航導彈，在密集空襲烏克蘭行動中起重要作用。儘管歐美對俄實施制裁，阻止它獲取先進零件，可是英國國防智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）6月發表報告，俄國Kh-101的產量卻由戰前56枚增加了逾6倍至去年的420枚，而且繼續採用西方尤其是美國的零件。

烏克蘭總統辦公室的一份分析文件表示，一枚完整的Kh-101可含逾50件不同國家生產的部件。另外，烏克蘭分析今年1月一枚射落境內的俄製Kh-101，發現內藏16件西方製電子產品，包括意法半導體（STMicroelectronics）、美國的得州儀器、Analog Devices和英特爾的產品。

民用技術商品輕易經漏洞入口

這些商品主要屬於民用，且部分頗為舊款。《金融時報》又分析2023年俄企的進出口文件，相信俄國軍工業能夠輕易於開放市場購入歐美公司在中國大陸、馬來西亞、菲律賓、台灣或泰國生產的半導體等民用先進技術，然後通過中國輸入，再應用於導彈生產。

不過奧斯陸大學的導彈技術專家霍夫曼（Fabian Hoffmann）表示，俄國巡航導彈因偷運零件拼湊而影響質素，估計失敗率高達20%，無法應付亞音速飛行的嚴格要求。

（金融時報）