歐官員藉北約峰會晤特朗普幕僚摸底

關注對烏戰與北約取向

報道引述知情人士稱，歐洲多國尤其是東歐和北歐國家政府的領導人、部長和高級官員已安排在本周與特朗普身邊人士會面，例如白宮國家安全委員會前幕僚長凱洛格（Keith Kellogg）及前國務卿蓬佩奧。許多外交官和分析家一直關注親特朗普智庫「美國優先政策研究所」，希望從中獲取有關特朗普可能在第二個任期領導國家的信息。凱洛格在該智庫擔任安全項目主席。凱洛格向《金融時報》說：「我們已與各國總理、國家安全顧問、國防部長、外長和大使舉行了一系列會談。」

路透社報道，歐洲國家關注特朗普將如何處理俄烏戰爭及美國跟北約的關係。路透社上月報道，凱洛格與特朗普另一名顧問向這名前總統提出結束烏戰的計劃，其中包括將烏克蘭領導人同意與莫斯科和談作為未來援助基輔的條件。

特朗普已對美國向烏克蘭提供更多援助表示懷疑，又多次批評北約國家的國防支出太少。他周二要求歐洲國家向烏克蘭提供1000億美元援助，以「平衡」美國對基輔的支持。根據基爾世界經濟研究所數據，自2022年以來，歐洲各國共承諾向烏克蘭提供最少1020億歐元援助，超過美國的740億歐元撥款。歐盟今年2月還同意一項價值500億歐元的一攬子援烏計劃。

（金融時報/路透社）