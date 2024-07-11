峰會開幕演說沒失誤 拜登「表現合格」

電子提詞機幫忙 紐時：通過考驗

拜登試圖在峰會通過強而有力的講話，增強外界對北約和他本人政治地位的信心。《紐約時報》的報道形容，拜登以堅定的聲音發表開幕講話，幾乎沒有錯誤。報道指出，從各個方面來看，他通過了考驗，儘管他使用了電子提詞器。拜登曾經敦促美國人關注他的開幕演講，表示他歡迎審查。

拜登宣布華府與盟友將再提供烏克蘭5套全新戰略防空系統，包括「愛國者」防空系統。根據美國、荷蘭、德國、意大利、羅馬尼亞領導人的聲明，美國、德國、羅馬尼亞將運送額外愛國者防空系統，而荷蘭捐贈的愛國者組件將使另一套防空系統得以運作。拜登在和其他領袖發布的聯合聲明中說，防空系統「將有助於保護烏克蘭城市、平民與軍人」，又說他們未來幾個月將運送數十個較短程防空系統。

拜登說：「這場戰爭結束時，烏克蘭仍將是一個自由獨立的國家。俄羅斯不會獲勝。對於歐洲、對跨大西洋共同體，乃至於全世界而言，這都是一個關鍵時刻。」

出席峰會的澤連斯基周二呼籲美國政界領袖不要等到總統大選結果出來才為烏克蘭提供有力援助。他說：「每個人都在等11月。美國人在等11月，歐洲、中東、太平洋，全世界都等着看11月。說真的，（俄羅斯總統）普京也在等11月。是時候走出陰影，做出有力決策……採取行動，不要等到11月或任何月份。」

（紐約時報/衛報/CNN）