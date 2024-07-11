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黨內議員分3派 拜登進退未達共識 佩洛西指「時間無多」 促早下決定

【明報專訊】美國國會民主黨員周二（9日）舉行數小時閉門會議，討論是否繼續支持總統拜登競逐連任，或是尋求他人取代他競選。雖然會後再有民主黨人表示擔心拜登會不敵特朗普，但亦有黨內大老支持拜登繼續競選。有知情者透露，民主黨議員分了3派，對拜登競選問題的幾種看法似乎勢均力敵，未達共識，也未有計劃採取集體行動。民主黨重量級人物兼拜登長期盟友佩洛西昨表示，拜登就是否競選連任作最終決定的時間「已經不多了」。《紐約時報》指她是迄今建議拜登考慮退選的最資深民主黨員。

81歲的拜登在上月27日首場總統大選電視辯論表現欠佳，引起一些民主黨人以至金主要求他退選。拜登一再堅持繼續參選，並在周一致函國會民主黨人，呼籲停止討論接替人選問題。

獨立日假期後重返國會的民主黨聯邦眾議員，周二舉行上月總統辯論後首次全體黨團會議，參議院民主黨人也開了一個長時間的午餐會。這天的會議被認為可能決定拜登的命運。

支持勸退「含淚撐」三方勢均力敵

《華爾街日報》周二引述一名知情人士報道，民主黨對拜登參選問題的幾種看法似乎勢均力敵，「三分之一的黨團成員希望他離開，三分之一希望他留下，還有三分之一不得不接受他是候選人的事實，但認為他會輸」。

當被問及民主黨人的觀點是否一致時，田納西州民主黨眾議員科恩說：「我們的大方向甚至都不一樣。」會後數小時，新澤西州聯邦眾議員謝里爾發聲明公開要求拜登退選，是第7名衆議院民主黨人有此公開呼籲。而貝內特則成為第一名民主黨聯邦參議員公開指拜登無法獲勝，儘管他沒有呼籲拜登退出。

眾院前議長佩洛西則認為拜登應三思是否繼續競選。她昨向MSNBC稱：「是否繼續競選是由總統自己決定。我們都鼓勵他做決定，因為時間不多了。」當被問及是否希望他尋求連任時，佩洛西答道：「我希望他做他自己決定的事情。就是這樣。無論他決定了什麽，我們都會支持。」

一些議員曾私下表示他們認為拜登需要靠邊站，但周二改口風。有報道指紐約州民主黨眾議員、眾議院司法委員會副主席納德勒過去周末表示拜登應該讓位，但他周二表明支持拜登繼續參選。

舒默表態支持 籲團結

參議院多數黨領袖舒默在參議院民主黨人午餐會後，與記者簡短交流後3次表示：「我支持喬（拜登）。」在周一承諾繼續競選並呼籲黨內團結之後，拜登也得到了一些重要民主黨人支持，包括國會非裔黨團、拉美裔黨團和其他進步派議員。

《華爾街日報》報道指出，國會民主黨人到目前為止基本上都擁護拜登，直接呼籲他退選的呼聲不算大。支持拜登者指出，拜登有政績，連任總統當之無愧，並認為可憑藉基礎設施法和降低處方藥價格措施等政績為拜登拉票。另一些人認為，拜登已贏得民主黨初選，要求他退選難言公平。還有人認為，臨陣易帥只會讓民主黨內更加混亂，並轉移人們對特朗普的注意力。

《紐約時報》報道則指出，拜登其實尚未採取許多民主黨人所說的必要行動，來證明他有能力繼續競選，但同時這些民主黨人亦未採取任何行動推動他讓位。有國會民主黨人只是暫時壓抑住疑慮支持拜登。有忠實民主黨員表示，他們現在只能希望拜登在北約峰會之類的公開場合再犯大錯，以便那些不願表態的國會議員發聲，說服拜登退選。

（華爾街日報/紐約時報/金融時報）

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