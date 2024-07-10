俄劇作家導演各囚6年 人權組織指政治檢控

俄女嫁ISIS劇情 被指撐恐怖主義

39歲戲劇導演別爾科維奇（Zhenya Berkovich）和44歲劇作家佩蒂邱克（Svetlana Petriychuk）因製作一部名為《Finist, the Brave Falcon》的戲劇被判囚，該作品借用同名經典童話故事，但根據真實事件改編，講述一名俄羅斯女子在敘利亞內戰期間前往敘利亞，與ISIS成員結婚。

這是2022年2月俄軍入侵烏克蘭後，俄國藝文界因作品內容而遭起訴的最矚目案件。兩名被告不認罪。5月底開始審訊時，別爾科維奇和佩蒂邱克表示，推出這部劇作是因她們堅決反對恐怖主義而非支持。

言論自由倡議者及俄國藝術界譴責案這宗案件是出於政治動機。人權觀察表示兩人是「以完全荒謬的罪名被判刑，是不公平的審訊，是對別爾科維奇公開反對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的公然報復」。

國際特赦指出，兩人只因行使言論自由的權利而成為目標，促俄當局立即釋放她們。

（法新社/路透社）