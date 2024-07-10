波音737氧氣面罩故障危機 美FAA令查

FAA表示收到多宗報告表示飛機客用製氧機移位，意味飛機失壓情况下，可能提供不到補充氧氣給乘客。因此，737系列飛機須即時展開檢查，在必要時更換或重置製氧機等。

波音周一表示，問題出在2019年8月給737客機製氧機固定帶採用了一款新的感壓型黏合劑（pressure sensitive adhesives）物料黏貼於導熱墊，因而在特定情况下可使製氧機移位達四分之三吋。該公司已通知航空公司更新相關飛機的部分製氧機固定帶。每架737平均有61台製氧機，每台有兩條固定帶。

聯合客機起飛後輪胎脫落

另外，聯合航空一架波音757-200型客機周一在洛杉磯國際機場起飛後，一個輪胎脫落，未釀傷亡。全機174名乘客和7名機員其後也安全降落目的地丹佛。有關方面在洛杉磯撿回脫落輪胎，事故原因待查。此前的3月，聯合航空一架波音777從三藩市起飛後不久也有同類事件。

（路透社/法新社/新聞周刊）