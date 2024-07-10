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泰國催谷本土消費額 擬關機場入境免稅店

【明報專訊】泰國首相府公共關係部周一（8日）公布，內閣通過財政務提交的建議，將關閉曼谷首都蘇凡納布機場等八大機場抵境客運大樓的免稅店，希望驅使旅客離開機場後增加在地區消費，從而使本土經濟每年增加達35億泰銖（逾7億港元）的收益。政府聲明未列明政策實施日期。

據上述公布內容，涉及的包括兩大曼谷機場蘇凡納布（Suvarnabhumi）與廊曼（Don Mueang），以及清邁、布吉、宋卡府合艾（Hat Yai）、芭堤雅烏塔保（U-Tapao）、蘇梅（Samui）、安達曼海岸喀比（Krabi）這些機場的免稅店。三大營運商已答應停辦上述機場抵境客運大樓免稅店。

研究料本土年收益可增逾7億

財政部早前研究發現，倘若停開機場入境客運站的免稅店，可使外國旅客每人每趟旅程增加570泰銖（約122港元）的泰國本土消費，從而使本土旅業經營者的一年收益增加多達34.6億泰銖（逾7億港元）。

《曼谷郵報》上周二報道，政府副發言人魯德格勞（Rudklao Intawong Suwankiri）表示，旅客對免稅品店的購買力削減了他們在本土商品方面的消費支出，所以財政部研究撤銷入境客運站免稅店牌照和免稅商品種目，目的是推廣本土消費和使用本土貨，通過調整旅客消費以提升整體經濟。財政部估計，當入境站的免稅店停運，旅客的消費將流向市區內的旅遊百貨等零售業，從而創造生產、投資和就業機會，以及增加政府稅收。

泰國海關數據，去年入境免稅店的銷售額達30.2億泰銖（6.5億港元）。

主要烈酒品牌銷售估計跌20%

泰國旅業新聞Skift報道，收回的免稅店空間將可供疏導機場擠迫及用來提升旅客設施。不過此措施可能導致主要烈酒品牌的機場免稅銷售額下跌約20%。

泰國疫後積極促進旅遊業。6月份，免簽入境國家或地區由57個增至93個，正常可逗留30天，但另繳1900泰銖（約400港元）可延長30天。此外，該國決定撤回向乘飛機入境的每名外國旅客徵收300泰銖（約64港元）旅遊費的建議。另將針對國際遊客的免費保險計劃（為事故或自然災害提供總額達50萬泰銖（約10.7萬港元）的醫療保險）延長至今年底。世界銀行稱，泰國今年預計吸引超過3600萬遊客。

（曼谷郵報/Skift）

相關字詞﹕經濟 免稅店 旅遊業 泰國

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