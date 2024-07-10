白宮否認拜登接受柏金遜治療

稱有定期門診 頻到訪支援軍人

《紐時》翻查白宮訪客紀錄，沃爾特·里德國家軍事醫療中心的神經科醫生、專研柏金遜病的坎納德（Kevin Cannard）去年8月至今年3月，共進入白宮8次，但不清楚他是否專為拜登看診。白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）周一發公開信表示，坎納德定期在白宮醫務室設神經科門診，旨在支援數以千計派駐支持白宮行動的現役軍人，不是為了治療總統。一名白宮前官員向路透社表示，2016年他曾因偏頭痛接受坎納德的治療，坎納德每月都會到白宮一次問診。

白宮發言人讓-皮埃爾周一較早前在記者會上，拒絕證實或詳細說明坎納德到訪白宮，強調出於安全考慮，希望尊重相關人士的私隱，無法透露更多信息。她稱拜登在年度體檢中曾3次看一名神經科醫生，但並沒因柏金遜病接受治療。她沒解釋坎納德出現在白宮的原因，但表示這可能與治療一些在白宮工作的軍人有關。

面對民主黨內多名議員要求退選，拜登周一接連反擊，除致函國會民主黨人重申參選到底外，他又致電MSNBC的早晨節目，堅稱繼續參選，「我不會放棄……我哪兒都不會去。」他又對黨內嘗試勸退他的精英感到不滿，「若這些人中有人認為我不應該參選，那就跟我競爭吧，宣布他們參選總統，在民主黨大會挑戰我」。

（金融時報/路透社/紐約時報）