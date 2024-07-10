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莫迪晤普京談烏戰 不接受「無辜孩童被殺」

【明報專訊】印度總理莫迪周一（8日）展開俄軍侵烏以來首次對俄訪問，一連兩天會見俄羅斯總統普京，推動印俄深厚邦交、促進俄國供應軍火和能源予印度，使俄不如歐美期望因烏戰而孤立。面對烏克蘭和美國施壓的莫迪，與普京會談時暗示不接受「無辜孩童被謀殺」，敦促嘗試以對話邁向和平。

強調戰爭無法解決問題 促對話

繼周一在普京官邸的非正式會談後，莫迪昨天在克宮與普京正式會談，他向普京表示「每逢無辜孩童被謀殺，看到他們死亡，都會感到心痛，那痛楚是難以忍受」，強調戰爭無法解決問題，要找到通過對話邁向和平的途徑。普京回應稱，感謝莫迪對「最尖銳問題」的關注，包括正尋找和平途徑解決烏克蘭危機。

上述說法被西方傳媒視為駁斥普京，惟與此同時，莫迪同日較早前仍以「全天候朋友」和「受信任盟友」形容俄羅斯，指無論俄羅斯「冬季溫度如何負數」，印俄關係都「處於正數」。

在莫迪抵埗當日，俄軍攻擊基輔兒童醫院等烏克蘭設施造成最少41人喪生，但在莫迪到達普京官邸時仍跟對方熱情擁抱。烏克蘭總統澤連斯基稱感「極之失望」。美國國務院發言人則呼籲莫迪提醒普京應尊重《聯合國憲章》，尊重烏方主權及領土完整。莫迪回應稱周一也有跟普京談及烏克蘭，外交秘書克瓦達拉也表示關注基輔醫院受襲的傷亡情况，另指俄方承諾盡快遣散「被誤導」加入俄軍的印度人回國。

克宮發言人昨表示，俄、印領袖就兩國關係及相關事宜展開「全面討論」。莫迪表示印、俄今後數年的關係將更見「深厚」，宣布將在俄國葉卡捷琳堡和喀山增開領事館，促進旅遊和商務聯繫。印度外交部指兩國同意加快對印度的國防零件供應，包括通過俄國在印度創立合資企業。

（BBC/CNN/路透社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄印關係 普京 莫迪（ Narendra Modi） 俄軍侵烏

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