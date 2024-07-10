歐爾班「突襲外交」 惹騎劫歐盟質疑

「我理解你現在來這裏不止是作為我們的伙伴（意指匈牙利總理的身分），也是作為歐盟理事會主席（即歐盟輪任主席國的國家或政府首腦）。」普京上周五（5日）接待歐爾班時，公然將對方當成歐盟的代表，聲稱要討論「最大的歐洲危機，即烏克蘭局勢」，無視歐盟高層及其他成員國領袖事前強調歐爾班未獲歐盟授權對俄斡旋烏戰的說法。

結束訪俄後，歐爾班直接飛到北京會見中國國家主席習近平，中方聲明也有提到祝賀匈牙利成為歐盟輪任主席國，但只提及盼匈方藉此推動中歐關係健康穩定發展，有關烏克蘭危機的部分則未提及這點，只引述習近平重申中方有關看法主張，並「讚賞歐爾班……所作努力」。

分析：旨在向極右特朗普傳信息

事實上，歐爾班上周二作烏戰以來首次訪烏時，已施壓烏克蘭總統澤連斯基推動「迅速停火以加快和談」，後者拒絕並重申要求「公正的和平」。歐爾班這幾日在北約峰會肯定會面臨其他西方盟友施壓要求釐清有關立場，但彭博社引述分析認為，因上述外交突襲不會有任何實質的負面後果，歐爾班有恃無恐，務求向歐洲和美國的極右、甚至是美國共和黨總統候選人特朗普等「目標聽眾」傳話。

（Politico/新華社/彭博社）