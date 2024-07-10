北約峰會揭幕 歐美政局陰霾「搶焦」 討論援烏涉中國議程 關注拜登舉止表現

美國一名高官周一表示，北約32個成員國、歐盟、烏克蘭以至4個印太伙伴（日本、韓國、澳洲、新西蘭）的領袖將亮相峰會。東道主拜登上月底在大選電視辯論中表現欠佳，部分民主黨員和金主要求81歲的他放棄競逐連任，盟友亦擔憂他如果繼續參選，有不敵特朗普之虞。拜登在今次峰會的一舉一動將被盟友仔細審視。

拜登對手特朗普曾宣稱北約「過時」，甚至威脅要退出北約，最近更表示將讓俄羅斯對任何他認為「對北約貢獻不足的成員國」為所欲為。在峰會前幾個月，北約已開始為防特朗普重返白宮而採取措施，嘗試將援烏「制度化」，包括將向烏克蘭派一名新的高職位文官，並在德國威斯巴登建立新司令部，以便向烏提供長期援助。

北約防長會議6月14日批准由北約協調對烏克蘭的軍事援助和訓練，取代目前美國領導的烏克蘭防務問題國際聯絡小組。這一計劃在北約峰會上正式啟動，新任北約秘書長呂特在協調軍援烏克蘭的任務將更加繁重。

法德內憂 歐多國親俄勢力抬頭

歐洲國內政治變化也令北約蒙上陰影。法國《世界報》周一報道，法國總統馬克龍因法國國民議會解散引發的政治危機，要推遲至周三才出席峰會。德國總理朔爾茨的政治狀况也不容樂觀，其領導的社民黨在歐洲議會選舉中受挫。另有許多歐洲國家的親俄或孤立主義團體在這次選舉抬頭。

烏戰仍是今年峰會焦點。美國一名官員周一說，烏克蘭長遠「加入北約的橋樑」將是討論的重要議題。

烏克蘭總統澤連斯基將在峰會上要求盟友提供更多援助。峰會前夕烏克蘭指多個城市遭到俄羅斯發射導彈襲擊，包括首都基輔的全國最大兒童醫院，造成多人死傷。俄國防部發聲明否認打擊基輔民用設施，指烏方不是第一次在北約峰會前，對俄方提出挑釁性指控，藉此尋求更多資金繼續戰爭。

料再供烏4愛國者系統

《衛報》周一報道，觀察家預期峰會結束時，北約成員國將承諾向烏克蘭提供最少4個額外的愛國者導彈系統。白宮國安會歐洲事務高級顧問卡彭特周一表示，峰會將發表關於向烏克蘭提供F-16戰機的公告。

北約成員國一直希望避免在烏克蘭仍處於戰爭狀態時允許其加入北約。據參與談判的外交官表示，預計北約將宣布烏克蘭最終加入北約是「不可逆轉」。

另外，北約在會議中也將圍繞中國問題討論。《華爾街日報》周日引述北約外交官表示，北約計劃在峰會公報中批評「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭的行為」。

北京促北約停販賣「安全焦慮」

中國外交部發言人林劍周二指出，北約作為冷戰遺存和全球最大的軍事集團，一邊聲稱自己是區域性、防禦性組織，一邊不斷越界擴權，挑動對抗，大搞霸道霸凌。中國敦促北約糾正錯誤的對華認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止販賣「安全焦慮」。

（紐約時報/世界報/衛報/華爾街日報）