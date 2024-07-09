歐監測：全球氣溫連續13月新高

C3S利用自衛星、船舶、飛機和氣象站的數十億次測量，追蹤關鍵氣候指標。研究指自去年6月起，全球連續13個月出現前所未有高溫，每個月都打破自己的氣溫紀錄。此外，今年6月全球氣溫都較有紀錄當中的任何一個6月要暖，地表氣溫達16.66℃，較去年6月錄得的新紀錄還要高0.14℃。與此同時，去年7月至今年6月的全球平均氣溫是有紀錄以來最高，平均比工業化前平均氣溫高1.64℃。

根據《巴黎協定》提出的控溫目標，到本世紀末，應將全球平均氣溫較工業化前水平升高幅度控制在2℃之內，並為把升溫控制在1.5℃內而努力。分析結果並不代表全球多國領袖未能兌現到本世紀末把全球增溫控制在1.5℃的承諾，因這目標是量度10年的平均值而非單一年份，但酷熱將使更多人受到惡劣天氣影響。

（衛報/C3S/路透社/法新社）