日菲簽部隊協定 中方：亞太不需小圈子

《相互准入協定》容許合作訓練

日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可斯去年11月會談時同意啟動RAA談判。兩國昨在馬尼拉舉行2+2外長和防長會談敲定RAA，菲防長特奧多羅（Gilberto Teodoro）與日本外相上川陽子在小馬可斯見證下簽署有關協定。協定生效後將放寬日本自衛隊和菲律賓軍隊進入對方國土舉行聯合軍演及救災行動的人員調動限制，包括自衛隊可作為正式成員參加菲律賓和美國每年在東南亞國家附近舉行的「肩併肩」聯合軍演。日本自衛隊之前是以觀察員身分參加。

這是日本首次與亞洲國家簽署同類協定。日菲是美國在亞洲的親密盟友，兩國均在海洋主權爭端對中國採取強硬立場。共同社指出，日菲近年加強國防合作，以應對中國在東海和南海日益增多的海洋活動和領土主張。

（共同社/法新社/路透社）