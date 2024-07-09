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莫迪訪俄晤普京深化關係 分析：意在平衡俄印俄中關係

【明報專訊】印度總理莫迪周一（8日）起展開一連兩日的俄羅斯官方訪問，其間將會見俄羅斯總統普京。雙方將尋求加強發展俄印傳統友好關係、檢視國防與能源合作等，並討論國際和地區議程的熱門議題。在俄羅斯跟印度眼中的主要競爭對象中國加深關係之際，有分析指莫迪此行尋求平衡俄印與俄中關係。

檢視國防能源等合作

莫迪昨抵埗後，先會見在俄印度社群，傍晚到普京的新奧加廖沃官邸作非正式會面，今日會在普京陪同下參觀俄羅斯核能研發和科技展覽，其後到克宮舉行正式峰會及代表團會議。莫迪今日結束訪俄行程後，將展開印度總理41年首次的訪問奧地利行程。

莫迪上次訪俄已是2019年，這次是2022年俄軍侵烏後以來他首次訪俄，同時是他今年6月展開第3個總理任期後的首場雙邊外訪；不過普京2021年曾訪印見莫迪，翌年在烏茲別克舉行的上海合作組織（上合組織）峰會跟他會面。莫迪抵俄前發聲明，稱期待跟普京總統回顧雙邊合作的各方面，並就各種地區和全球問題分享觀點，「我們尋求為地區和平與穩定發揮支持作用」。

印度外交部常務次長克瓦特拉上周五簡報行程時表示，是次會面將為雙方提供機會，來檢視從國防和貿易及投資關係與能源合作等一系列雙邊問題，並檢視兩國在上合組織及金磚國家（BRICS）集團等國際組織內的雙邊接觸情况。

印、俄自冷戰年代起一直關係密切，當時蘇聯就成為印度的主要軍備供應國，惟近年對中國崛起的共同關注促使美國和印度走近。

確保俄中走近不影響對印關係

與此同時，俄中關係蓬勃發展以應對西方圍堵，普京今年5月訪華後，上周三在哈薩克的上合組織峰會舉行前，跟國家主席習近平再度會面。俄羅斯侵烏後面對歐美制裁，《華爾街日報》引述分析，指印度認為這些制裁促使俄、中走得更近，故印度嘗試向莫斯科提供制衡西方的選項，藉此平衡關係。

新德里卡林加印太研究所創辦人馬哈帕特拉認為，印度目標是強調印俄關係之重要，確保普京加強對華關係的同時，不會影響對印關係，因此繼續與俄方舉行最高級別對話非常關鍵。

（CNBC/華爾街日報/美國之音）

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