明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

拜登函國會民主黨人：參選到底

【明報專訊】美國拜登（圖）在6月27日對特朗普的總統大選辯論中失利，引發要求他退選的聲音。惟他周一（8日）致函國會民主黨人，表明他會繼續參選到底，並擊敗特朗普。另一方面，美國民主黨籍眾議院少數派領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）周日（7日）召開網上會議，邀請其他黨內眾院最資深議員討論大選。《紐約時報》引述5名消息人士報道，他們討論如何利用集體影響力，希望說服拜登退選，有6名資深議員直接或間接表示不支持拜登續選。

多次表態不言退的拜登，周一去信國會民主黨人，稱儘管人們愈來愈擔心他的心理健康狀况和競選活動的可行性，但他將繼續競選連任。拜登在信中表示：「我想讓你們知道，儘管媒體和其他地方有種種猜測，但我堅定地致力於留在這場競選中，將競賽到底，並擊敗特朗普。」

眾院民主黨高層開會 4人撐換人

至於周日的網上會議，據消息人士表示，會上的共識是有需要作出改變，藉此保住民主黨入主白宮，及在成功爭奪國會控制權方面的機會。明確表態拜登應退選的包括司法委員會最資深議員納德勒（Jerrold Nadler）、軍事委員會最資深議員史密斯（Adam Smith）、退伍軍人事務委員會最資深議員高野（Mark Takano）、行政委員會最資深議員莫雷勒（Joseph D. Morelle）。

情報委員會最資深議員海姆斯（Jim Himes）則對拜登的前進道路表示不肯定，而道德委員會最資深議員懷爾德（Susan Wild）在會議結束發聲明，稱她就拜登當選的可能性，表達了跟全國民眾相同的擔憂。不過亦有與會者支持拜登繼續參選。

（CNN/紐約時報/路透社）

相關字詞﹕2024美國總統大選 美國民主黨 拜登

上 / 下一篇新聞