拜登函國會民主黨人：參選到底

多次表態不言退的拜登，周一去信國會民主黨人，稱儘管人們愈來愈擔心他的心理健康狀况和競選活動的可行性，但他將繼續競選連任。拜登在信中表示：「我想讓你們知道，儘管媒體和其他地方有種種猜測，但我堅定地致力於留在這場競選中，將競賽到底，並擊敗特朗普。」

眾院民主黨高層開會 4人撐換人

至於周日的網上會議，據消息人士表示，會上的共識是有需要作出改變，藉此保住民主黨入主白宮，及在成功爭奪國會控制權方面的機會。明確表態拜登應退選的包括司法委員會最資深議員納德勒（Jerrold Nadler）、軍事委員會最資深議員史密斯（Adam Smith）、退伍軍人事務委員會最資深議員高野（Mark Takano）、行政委員會最資深議員莫雷勒（Joseph D. Morelle）。

情報委員會最資深議員海姆斯（Jim Himes）則對拜登的前進道路表示不肯定，而道德委員會最資深議員懷爾德（Susan Wild）在會議結束發聲明，稱她就拜登當選的可能性，表達了跟全國民眾相同的擔憂。不過亦有與會者支持拜登繼續參選。

（CNN/紐約時報/路透社）