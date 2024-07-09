拜登函國會民主黨人：參選到底

【明報專訊】美國拜登（圖）在6月27日對特朗普的總統大選辯論中失利，引發要求他退選的聲音。惟他周一（8日）致函國會民主黨人，表明他會繼續參選到底，並擊敗特朗普。另一方面，美國民主黨籍眾議院少數派領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）周日（7日）召開網上會議，邀請其他黨內眾院最資深議員討論大選。《紐約時報》引述5名消息人士報道，他們討論如何利用集體影響力，希望說服拜登退選，有6名資深議員直接或間接表示不支持拜登續選。
多次表態不言退的拜登，周一去信國會民主黨人，稱儘管人們愈來愈擔心他的心理健康狀况和競選活動的可行性，但他將繼續競選連任。拜登在信中表示：「我想讓你們知道，儘管媒體和其他地方有種種猜測，但我堅定地致力於留在這場競選中，將競賽到底，並擊敗特朗普。」
眾院民主黨高層開會 4人撐換人
至於周日的網上會議，據消息人士表示，會上的共識是有需要作出改變，藉此保住民主黨入主白宮，及在成功爭奪國會控制權方面的機會。明確表態拜登應退選的包括司法委員會最資深議員納德勒（Jerrold Nadler）、軍事委員會最資深議員史密斯（Adam Smith）、退伍軍人事務委員會最資深議員高野（Mark Takano）、行政委員會最資深議員莫雷勒（Joseph D. Morelle）。
情報委員會最資深議員海姆斯（Jim Himes）則對拜登的前進道路表示不肯定，而道德委員會最資深議員懷爾德（Susan Wild）在會議結束發聲明，稱她就拜登當選的可能性，表達了跟全國民眾相同的擔憂。不過亦有與會者支持拜登繼續參選。
（CNN/紐約時報/路透社）
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