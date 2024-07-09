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拉雜成軍存分歧 左中「共治」組閣難

【明報專訊】法國國民議會選舉後，圍繞內閣組成的角力隨即展開，不同勢力都在討價還價。惟鑑於沒有陣營獨大，外界關注法國政局會否陷入癱瘓。

新一屆議會最大黨團是極左和中左派組成的左翼「新人民陣線」，第二大黨團則是馬克龍所屬的中間派「同在」陣營，兩邊聯手議席足以輕鬆過半，因此「左翼+中間派」的共治政府被認為是最順理成章的選項。問題是新人民陣線是為求對抗極右而「拉雜成軍」，選前甚至未有總理的共識人選，如今各成員政黨已開始為總理人選「跑馬仔」。

馬克龍與盟友此前已排除跟極左「不屈法國」領袖梅朗雄或國民聯盟合組政府的可能性，在選舉結果公布後，中間派重量級政客貝魯便提出建立「排除極左和極右」的政治聯盟。然而，梅朗雄黨友帕諾表明這名年屆72歲的政壇老將「絕對未被取消（出任總理的）資格」。

極左極右料「出局」

事實上，選舉期間其他左派政黨已表態不會支持梅朗雄爭逐總理。生態主義者黨（LE，前身為歐洲生態—綠黨，代表環保勢力）總書記冬德利耶（Marine Tondelier）昨日敦促左派各黨應避免內鬥，主張下任總理必須有建立共識能力和修復國家等資質，而且不拒絕人選來自有份發揮作用阻擋極右的公民社會，而非政黨成員（即可接受技術官僚政府）。

社會黨（代表傳統中左派勢力）黨魁富爾則提出，新人民陣線應在一周內提出總理人選。其中一個關鍵人物可能是前總統奧朗德，這名重新當選議員的社會黨大老雖自稱無意角逐總理，但這可能性不能排除，再不然他也有可能成為在各方穿針引線的角色。

倘若最終各方未能就組閣達成共識，馬克龍有可能要在一年後再次解散國會，其間法國可能陷入難以管治的局面。

（衛報/金融時報/Politico）

相關字詞﹕法國總理 法國新人民陣線（NFP） 法國國民議會 2024法國國會選舉

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