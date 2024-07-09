法國會選舉半爆冷 「共和國陣線」配票奏效 極右受挫左翼上位 馬克龍豪賭未輸

無政黨議席過半 現懸峙國會

根據法國《世界報》的統計數字，連同首輪投票已確定當選的議席，新人民陣線（左翼）贏得182席、「同在」及盟友（中間派）贏得168席、國民聯盟及盟友（極右）贏得143席、共和黨及盟友（右派）贏得46席，在今屆國民議會（合共577席）無一政黨獲過半需要的289席，形成懸峙國會局面。

這結果跟選前民調推算有明顯出入，國民聯盟（RN）雖已獲歷來最佳成績，但選前原被認為可開創極右政黨成為國民議會最大黨的歷史，甚至逼近議席過半，惟其最終議席數量甚至低於馬克龍的中間派「同在」。新人民陣線（NFP）與同在（Ensemble）在次輪投票聯手操作「棄保」，說服三方角力選區的弱勢競選者退出，集中票源抗衡極右對手，選戰結果證明這套典型的「共和國陣線」策略再次成功——從得票率看，國民聯盟（33.35%）其實排第一，比新人民陣線（28.28%）和同在（21.79%）都高。

第一大黨團領袖極左路線惹疑慮

國民聯盟的總理預定人選巴爾代拉（Jordan Bardella）周日炮轟左翼和中間派組成「恥辱同盟」，斥其剝奪法國人民享有「復原政策」的機會。馬林勒龐則聲言，國民聯盟的勝利「只是被推遲」。

馬克龍要求總理暫留任「保穩定」

惟在懸峙國會下，法國政治走向仍有許多不明朗因素，總理人選是其中之一。下任總理預料會來自新的第一大黨團新人民陣線，其領軍人物梅朗雄周日敦促馬克龍「屈服認輸」，邀請左翼陣營組閣，但他本人的極左路線正是外界疑慮所在。分析普遍預期，最終會由左翼和中間派兩個陣營「共治」（cohabitation）組閣，又或兩邊妥協成立技術官僚內閣（見另稿）。

同屬中間派陣營的總理阿塔爾（Gabriel Attal）昨日中午往愛麗舍宮正式提交辭呈，惟馬克龍拒絕，要求阿塔爾暫時留任，「以確保國家穩定」。新一屆國會在7月18日召開，而巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行，巴黎殘奧隨即在8月28日至9月8日舉行。外界關注法國政治的不確定性會否影響奧運和殘奧舉辦，其一可能性是阿塔爾內閣留任至奧運和殘奧結束。

無論如何，這次結果對歐洲主流政壇來說仍算是不錯的消息，尤其是涉及援助烏克蘭的層面。德國總理朔爾茨稱對結果感到鬆一口氣，但其中左派社民黨黨友、聯邦議會外交事務委員會主席羅思質疑，極左和極右力量都比以前成功，馬克龍試圖左右兼得的中間路線，反而削弱整體中間力量。同屬中左派的西班牙首相桑切斯盛讚法國「拒絕極右」，歡迎「以嚴肅和勇敢政策對抗人民難題的社會左派」冒起。

（金融時報/衛報/法新社/世界報）