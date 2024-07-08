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法議會選舉次輪高投票率 結果揭盅

【明報專訊】法國國民議會（下議院）選舉周日（7日）舉行次輪投票，將於香港周一凌晨2時投票結束後公布票站出口民調預測。在首輪投票大幅領先的極右翼民粹、反移民的國民聯盟（RN），能否保持強勢成為焦點。截至法國本土時間下午5時，投票率已達到59.71%，高於首輪最終投票率的59.39%，民調機構估計最終投票率約為67%，即錄得千禧年後的新高。在6月30日首輪投票後，國民聯盟以33%得票率領先，總統馬克龍發動中間派和左翼組成「共和國陣線」，希望在第二輪以策略投票阻止國民聯盟贏得選舉。最終，中左派系有200多名候選人在最後期限前退出決選，希望集中票源擊敗國民陣線。「共和國陣線」策略是否奏效將於今天揭盅。

倘國民聯盟贏得國會絕對多數，法國將在80年來出現首個極右政府。不過，民調預測國民聯盟在國會全院577席，將贏不到過半數的289席，但席數將由上屆88席倍增，仍將成為第一大黨。按此推算，法國很可能出現懸峙國會，恐致長時間政治不穩。

（法新社/衛報）

相關字詞﹕極右 民粹主義 懸峙國會（hung parliament） 共治政府（Cohabitation） 法國國民議會 法國國民聯盟 2024法國國會選舉

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