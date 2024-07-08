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眾院民主黨商大選前路 多一游離州議員黨代表促拜登退選

【明報專訊】美國大選民主黨前景仍未明朗，在總統拜登一再表明無意退選下，眾議院少數派領袖傑弗里斯周日（7日）召集其他眾院委員會的民主黨最資深議員，舉行網上會議，商討應對大選的未來最佳路徑。美國聯邦參眾兩院議員周一結束休假，是6月27日大選辯論以來首次重回國會聚首，料將加深要求拜登退選的壓力。來自明尼蘇達的克雷格上周六成為民主黨內第5名要求拜登退選的眾議員，也是來自大選游離州的第2人。另外，民主黨全國委員會的佛羅里達州成員克倫德寧（Alan Clendenin）周日在社交平台X，促請總統拜登退出總統選舉，改由副總統賀錦麗參選。

拜登在首場大選辯論的失色表現，引發民主黨政治人物和金主的恐慌，要求拜登退選的呼聲不斷升溫。民主黨金主已在醞釀以叫停捐款等手段逼迫拜登放棄爭逐連任。美媒報道，弗吉尼亞參議員沃納正召集其他參議員聯合要求拜登退選。

明尼蘇達眾議員克雷格（Angie Craig）上周六（6日）加入要求拜登退選的民主黨人行列。明尼蘇達州傳統上是民主黨票倉，但在今屆大選被視為二線游離州，有10張選舉人票。克雷格指拜登的退選時機已所剩無幾，而觀乎拜登的辯論表現及後續回應不力，她無法相信對方能有效競選和擊敗特朗普。連同克雷格，迄上周六已有5名民主黨眾議員要求拜登退選，其中格里哈爾瓦（Raúl Grijalva）來自大選一線游離州亞利桑那。

綜合美媒報道，面對選舉劣勢，眾院少數派領袖（即民主黨在眾院的第一把交椅）傑弗里斯周日安排網上會議，邀請其他最資深議員（ranking member，即眾院各個委員會中的民主黨一號人物）一起開會，商討大選未來方向。

北約峰會將開 拜登表現受關注

民主黨全國代表大會預定8月底才舉行，但未來一周很可能是決定拜登能否保住競選資格的關鍵——參眾兩院議員結束獨立日前後的休假，周一起重返國會山莊，成為他們聚首商討的契機，被認為可能引發新一波議員要求拜登退選的浪潮。另一方面，拜登周二起一連3天將主持在華盛頓舉行的北約年度峰會，有成員國領袖和外交官私下向美媒表達對拜登年齡、健康狀况以至贏得大選機會的嚴重關切。

（華盛頓郵報/Politico/紐約時報）

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