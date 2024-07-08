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西非「政變3國」軍政府簽約立邦聯

【明報專訊】西非「政變3國」尼日爾、馬里和布基納法索上周六（6日）在尼日爾首都尼亞美舉行3國軍政府上台以來的首場峰會，簽署條約成立「薩赫勒國家邦聯」（圖，法新社），3國軍政府首腦聲言這是踏出「邁向更大融合」的一步。分析認為，此舉既鞏固3國去年9月在馬里首都巴馬科簽署聯防條約所建立的「薩赫勒國家聯盟」，也排除3國在今年1月退出後重返西非國家經濟共同體（ECOWAS）的可能。

出席峰會的軍政府首腦是尼日爾的奇亞尼（Abdourahmane Tchiani）、馬里的戈伊塔（Assimi Goita）和布基納法索的特拉奧雷（Ibrahim Traore），他們稱讚聯盟在地區協同反恐行動中取得的成果。3國成立邦聯後，將聯合建立一間投資銀行，並設立用於維持金融市場穩定的平準基金，同時建立旨在促進人員、商品和服務流通的機制。

美軍撤離尼日爾駐地

以上3國在2021至2023年間各自發生政變後，由親俄遠西方的軍頭掌權，開始要求原先駐守的歐美軍隊撤走。其中美國4月宣布撤走在尼日爾的駐軍，昨日正式完全撤離在當地的軍事基地。德國國防部上周六宣布，因與尼日爾軍政府談判破裂，德軍會在8月31日或之前結束在尼日爾空軍基地的行動。

（半島電視台/新華社/BBC）

相關字詞﹕駐軍 邦聯 西非國家經濟共同體（ECOWAS） 布基納法索 馬里 尼日爾 薩赫勒國家聯盟

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