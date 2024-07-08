以炸加沙聯國學校釀16死

加沙的戰鬥仍在繼續，醫護人員表示，周日在加沙市北部地區一所房屋遭到以色列襲擊，造成6人死亡。巴勒斯坦紅新月組織周日表示，包括兩名兒童在內的6人的屍體已運抵加沙中部代爾拜拉赫省（Deir al-Balah）的阿克薩烈士醫院。

前一天，哈馬斯控制的加沙衛生部表示，加沙中部努賽拉特區一所由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）管理的學校遭到襲擊，造成16人死亡，該校正為流離失所者提供庇護。

以色列國防軍6日發表聲明，證實當天早些時候空襲加沙一所聯合國學校，稱根據情報，學校被哈馬斯武裝人員用作藏身之處和指揮中心，對校內的「恐怖分子」展開空襲。

以軍：針對校內藏身「恐怖分子」

外交努力方面，埃及開羅新聞台6日表示，以色列和美國代表團將在該國討論潛在加沙停火協議中「懸而未決的問題」。該台援引一名高級官員報道，埃及正就達成停火和人質交換協議與哈馬斯會談。

一名哈馬斯官員與一名埃及官員6日表示，哈馬斯已初步批准一項獲美國支持的加沙分階段停火協議提案，並放棄要求以色列預先承諾徹底結束戰爭。

以色列亦已表示將在未來幾天派遣代表團與卡塔爾談判停火，但以色列總理內塔尼亞胡的發言人表示，在如何確保停火和釋放人質的問題上仍與哈馬斯存在分歧。

（法新社/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）