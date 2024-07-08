明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

0.99生育率新低 「催生」成政綱共識

【明報專訊】此次日本東京都知事選舉特別之處，是經常出現「0.99」這個標誌東京都新低生育率的數字，反映適齡男女「不婚不育」已提升為政治問題，促使候選人紛紛提出各類育兒優惠政策盼打動選民。

厚生勞動省近期公布2023年人口動態統計概略數字，日本與東京雙雙見歷史新低。全國衡量婦女一生生育子女總數的「總和生育率」降至1.20，東京都更是只有0.99，是唯一跌破1的城市，成為史上新低。

小池推「不花錢育兒」 蓮舫促企業漲薪

尋求連任的71歲小池百合子訂下旨在「不花錢育兒及教育的東京」的連串政策。除了其任內8年已實施的，例如替年輕人解決居住煩惱的廉價民間住宅、不論家庭收入向居於東京都的每名18歲以下孩子每月給予5000日圓（243港元）支援金，以及今年新增的高中免學費等措施。她又提出由都政府支援18歲至39歲女性凍卵及可獲補助名額擴大10倍至2000名、每個家庭第一胎享託育免費、補助產婦無痛分娩，以及都政府發獎勵金予打造優良育嬰職場環境、給予員工育嬰假的企業。

其競爭對手蓮舫側重青年礙於經濟而選擇不婚不育的問題，提出要求跟東京都政府簽約的企業必須改善薪資待遇，以及對養育多名子女的家庭提供房租補助等政策。她在選戰期間對小池的育兒政策給予某種程度的正面評價，但也強調年輕人的貧富差距擴大。

（中央社）

相關字詞﹕生育率 教育 育兒 結婚 生育 東京都知事選舉 日本

上 / 下一篇新聞