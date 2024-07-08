0.99生育率新低 「催生」成政綱共識

厚生勞動省近期公布2023年人口動態統計概略數字，日本與東京雙雙見歷史新低。全國衡量婦女一生生育子女總數的「總和生育率」降至1.20，東京都更是只有0.99，是唯一跌破1的城市，成為史上新低。

小池推「不花錢育兒」 蓮舫促企業漲薪

尋求連任的71歲小池百合子訂下旨在「不花錢育兒及教育的東京」的連串政策。除了其任內8年已實施的，例如替年輕人解決居住煩惱的廉價民間住宅、不論家庭收入向居於東京都的每名18歲以下孩子每月給予5000日圓（243港元）支援金，以及今年新增的高中免學費等措施。她又提出由都政府支援18歲至39歲女性凍卵及可獲補助名額擴大10倍至2000名、每個家庭第一胎享託育免費、補助產婦無痛分娩，以及都政府發獎勵金予打造優良育嬰職場環境、給予員工育嬰假的企業。

其競爭對手蓮舫側重青年礙於經濟而選擇不婚不育的問題，提出要求跟東京都政府簽約的企業必須改善薪資待遇，以及對養育多名子女的家庭提供房租補助等政策。她在選戰期間對小池的育兒政策給予某種程度的正面評價，但也強調年輕人的貧富差距擴大。

（中央社）