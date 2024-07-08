小池勝選東京都 自民黨都議會失利 分析：岸田逼宮壓力增減難料

善用社交平台 前市長爆冷高票

今屆東京都知事選舉有56人參選，投票在日本時間周日晚上8時結束，投票率60.56%。按NHK票站調查推算，71歲的小池百合子可望獲得逾四成選票連任，但第二名則出現爆冷賽果——41歲的前廣島縣安藝高田市市長石丸伸二善用社交平台動員年輕選民，可望以輕微優勢壓過56歲的前參議員蓮舫。有按年齡劃分的票站民調數據顯示，在18至29歲的選民中，石丸支持度接近五成，明顯領前小池和蓮舫；在30至39歲的選民中，石丸也跟小池平分秋色，蓮舫明確落後。

小池百合子在昨晚結束投票不久即宣布勝利，感謝選民和助選人員在酷暑天氣下的支持，「我將第三度執掌東京都政府，深感責任重大。我將使東京大改革升級，守護東京都市民的生命與生活」。她在競選期間提出「東京大改革3.0」，承諾減輕育兒家庭的房租負擔、新設無痛分娩補貼制度等。

蓮舫慘敗 牽連立憲民主黨魁

這場選舉也間接牽連到日本全國政治局勢，儘管小池、石丸和蓮舫都是無黨派名義出選。然而，小池獲得自己創立、現擔任特別顧問的地方政黨「都民第一會」，以及首相岸田文雄的自民黨和其盟友公明黨、在野國民民主黨的東京都支部聯合會之支持。蓮舫也獲最大在野的日本立憲民主黨、共產黨和社民黨支持，並借小池與捲入「回扣門」政治資金醜聞的自民黨之間的政治聯繫來攻擊對方，但她這次慘敗可能令立憲民主黨黨魁泉健太難在今秋黨選連任。

回扣門餘波 岸田前景未明

自民黨去年爆發派閥成員收取回扣等政治資金醜聞，進一步重創該黨以至岸田本人的民望。岸田支持度跌剩兩成左右，自民黨在4月國會3個議席補選和5月靜岡縣知事選舉，都不敵立憲民主黨的候選人或推薦者。自民黨9月舉行黨總裁換屆選舉，岸田面臨黨內逼宮壓力——茂木派的笹川博義昨日公然要求岸田就回扣門問責下台，被認為有力出選的派閥領袖茂木敏充之前一日更造訪岸田本人地盤的廣島縣，惹來當地自民黨支部不滿。

有分析認為，小池勝選有助岸田鞏固地位，但自民黨在同於昨日舉行的東京都議會補選的表現也會是重要指標。該黨在9個選區中的8區派人參選，包括涉及「回扣門」的前安倍派高層下村博文（板橋區）和萩生田光一（八王子市）的地盤。自民黨的目標是贏得最少4席，但按截稿前點票形勢所見，該黨只贏得府中市和板橋區議席，在其他選區都是落後或已落敗，包括曾四度當選的江東區現任議員山崎一輝敗選。

（共同社/日經亞洲/NHK）