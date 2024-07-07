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稱沒「上帝要求」不棄選 拜登新專訪未減逼退聲

【明報專訊】美國總統拜登在上月首場大選辯論表現差勁後陷入巨大退選壓力，美國廣播公司（ABC ）上周五（5日）播出拜登辯論後的首次電視訪問，他重申不會退選，強調「只有上帝才能叫我退選」，堅稱無人比他更有資格當總統或擊敗特朗普。然而，這段訪問未能釋除外界對拜登能否勝任總統的質疑，民主黨內部和金主續有「逼退」拜登的聲音，有資深參議員擬召集同僚施壓，另有168名富豪及商界領袖聯署力勸拜登棄選。

堅稱無人比他更能擊敗特朗普

拜登在接受ABC新聞主播斯特凡諾普洛斯的22分鐘專訪期間，再為大選辯論表現欠佳作解釋，自言當時患重感冒且太疲倦，表現失準是「自己的錯」，與他人無關。惟他回答問題時仍聲音沙啞，有時結巴。81歲的拜登堅稱毋須接受認知測試，指自己每日所做的一切，相當於每日接受認知測試，「我不僅在競選，而且在管理世界。這聽起來有點誇張，但我們是世上最重要的國家」。

被問及民調顯示自己與特朗普支持度差距不斷增加，且民主黨人擔憂日增，自己有否意識到也許無法擊敗特朗普，拜登堅稱是民調結果不準確，「我認為沒有人比我更有資格當總統或贏得這場選舉」。被追問倘若民主黨國會議員認為自己淪為全黨負累時會否退選，拜登說：「如果上帝現身跟我說，我或會這樣做。」

拜登的訪問未釋除部分黨友憂慮，在訪問播出後，一名資深民主黨競選工作人員向《金融時報》說：「這是最差的結果。（該訪問）遠不好到足以讓我們感覺好些，但又不足以差到說服吉爾（拜登的妻子）勸他棄選。」曾助奧巴馬贏得2008年大選的選戰策略師阿克塞爾羅德（David Axelrod）表示，這次訪問顯示拜登跟外界對他有否能力擔任總統的擔憂嚴重脫節。有份要求拜登退選的民主黨眾議員多格特（Lloyd Doggett）坦言，拜登每推遲一天宣布退選，就令他們更難另覓人選擊敗特朗普。

168商界領袖富豪發聯署信勸退

政商界要求拜登退選聲音持續，《華盛頓郵報》上周五引述知情人士報道，民主黨參議員沃納（Mark Warner）正試圖召集一批參議員施壓拜登退選。168名商界領袖及富豪上周五也發表聯署信呼籲拜登退選，雖讚揚拜登將美國民主制度「從內戰以來最嚴重威脅中拯救出來」，但為求鞏固成果，拜登應退選並交棒新一代民主黨領袖。

拜登上周五在游離州威斯康星州出席競選集會，強調不會向壓力低頭退選，自言跟最少20名國會議員傾談過，皆獲要求留下參選，沃納是唯一考慮要求自己退選的例外。

（金融時報/ABC/路透社/法新社/彭博社）

相關字詞﹕美國民主黨 拜登 特朗普 美國 2024美國總統大選

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