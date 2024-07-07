法國會選舉今次輪投票 3萬警嚴防暴力示威

內政部長達爾馬寧上周五表示，這次選舉期間有51名政治人物和選舉活動人士遇襲，部分要留院，執法部門拘捕逾30人，包括極右和極左團體民兵。他預計里昂、雷恩等地周日會有極右或極左示威，已要求巴黎市警察首長禁止周日晚上的街頭示威。

不少左派選民抗拒投中間派

因應選舉結果難料，局面愈益緊張。為了避免法國可能出現戰後首個極右政府，中間派和左翼聯盟合力勸退了217名候選人，令呈一對一競選格局的選區由190個增至409個，但依然有89個選區出現三方角逐，而且從選民受訪言論可見，似乎不少支持左派的選民抗拒投票給留下競選的中間派。

據Ipsos Talan周五公布的預測，將不會有政黨或政黨陣營贏得過半數的289席。極右國民聯盟可能贏170席至210席；以極左「不屈法國」為首的左翼陣營新人民陣線可能獲145席至175席；總統馬克龍所屬的中間派陣營將由原來的250席減剩118席至148席。

（法新社/彭博社/路透社/衛報/BBC）