梵蒂岡絕罰「反教宗」極保守教士

極端保守派倡右翼陰謀論

梵蒂岡信理部在聲明中表示，維加諾大主教過往的公開言論表明他拒絕「承認並服從」教宗方濟各、拒絕承認1960年代梵蒂岡第二屆大公會議作出的自由主義改革是合法，因此裁定維加諾製造教會分裂罪成，驅逐他出教會。他被逐走後仍可保留大主教頭銜，但不能主持彌撒等宗教活動或在教會供職。

維加諾在2011年至2016年擔任梵蒂岡駐華盛頓大使。他多年來經常公開抨擊方濟各，包括指控方濟各明知美國華盛頓前總主教麥卡里克（Theodore McCarrick）涉及性侵但包庇對方，沒採取任何行動，認為教宗應該辭職。他又稱教宗是「假先知」、「撒旦僕人」。

維加諾也是名右翼陰謀論擁護者，他指摘教宗宣傳接種疫苗是觸犯「反人類罪」，指摘他代表的是一個支持移民、生態可持續性、對同性戀友好、偏離傳遞真正信息的教會。他還稱是西方的「深層政府」勢力挑起烏克蘭的戰事及妖魔化俄羅斯。

社交網引《聖經》促信眾支持

維加諾不承認教廷信理部的紀律聆訊程序合法地位，上月沒有應傳召到梵蒂岡答辯，教廷信理部遂在他缺席下作出裁決。維加諾上周五在社交平台援引《聖經》路加福音「這些人若不作聲，石頭就要喊叫了！」章節，呼籲信徒支持他。

方濟各對離婚者、性小眾採包容態度，又支持移民權利、應對全球暖化等，惹來教會內的保守派不滿。方濟各曾懲處多名右翼神職人員，包括美國反墮胎運動領袖、前總統特朗普的支持者帕沃內神父，帕沃內2022年遭梵蒂岡以在社交媒體發表褻瀆言論、不服從主教等為由免除神父之職。曾批評教宗淡化教義的美國籍樞機伯克，去年也被教廷逐出獲梵蒂岡資助的寓所。

（路透社/紐約時報）