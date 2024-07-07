明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

梵蒂岡絕罰「反教宗」極保守教士

【明報專訊】梵蒂岡前駐美國大使、極端保守派意大利籍大主教維加諾（Carlo Maria Vigano，圖）上周五（5日）遭教廷信理部驅逐出教會（即絕罰），理由是他不承認教宗方濟各的權威、製造教會內部分裂。83歲的維加諾被逐後，在社交平台呼籲信眾為他發聲。

極端保守派倡右翼陰謀論

梵蒂岡信理部在聲明中表示，維加諾大主教過往的公開言論表明他拒絕「承認並服從」教宗方濟各、拒絕承認1960年代梵蒂岡第二屆大公會議作出的自由主義改革是合法，因此裁定維加諾製造教會分裂罪成，驅逐他出教會。他被逐走後仍可保留大主教頭銜，但不能主持彌撒等宗教活動或在教會供職。

維加諾在2011年至2016年擔任梵蒂岡駐華盛頓大使。他多年來經常公開抨擊方濟各，包括指控方濟各明知美國華盛頓前總主教麥卡里克（Theodore McCarrick）涉及性侵但包庇對方，沒採取任何行動，認為教宗應該辭職。他又稱教宗是「假先知」、「撒旦僕人」。

維加諾也是名右翼陰謀論擁護者，他指摘教宗宣傳接種疫苗是觸犯「反人類罪」，指摘他代表的是一個支持移民、生態可持續性、對同性戀友好、偏離傳遞真正信息的教會。他還稱是西方的「深層政府」勢力挑起烏克蘭的戰事及妖魔化俄羅斯。

社交網引《聖經》促信眾支持

維加諾不承認教廷信理部的紀律聆訊程序合法地位，上月沒有應傳召到梵蒂岡答辯，教廷信理部遂在他缺席下作出裁決。維加諾上周五在社交平台援引《聖經》路加福音「這些人若不作聲，石頭就要喊叫了！」章節，呼籲信徒支持他。

方濟各對離婚者、性小眾採包容態度，又支持移民權利、應對全球暖化等，惹來教會內的保守派不滿。方濟各曾懲處多名右翼神職人員，包括美國反墮胎運動領袖、前總統特朗普的支持者帕沃內神父，帕沃內2022年遭梵蒂岡以在社交媒體發表褻瀆言論、不服從主教等為由免除神父之職。曾批評教宗淡化教義的美國籍樞機伯克，去年也被教廷逐出獲梵蒂岡資助的寓所。

（路透社/紐約時報）

相關字詞﹕梵蒂岡 教宗方濟各

上 / 下一篇新聞