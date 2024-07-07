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選民怕強硬派上台 次輪投票率回升

【明報專訊】伊朗總統大選第二輪投票的投票率是49.8%，比起一周前首輪投票創下1979年伊斯蘭革命以來新低的40%，明顯有所回升，而且廢票數量由首輪的逾100萬張減至次輪的逾60萬張。分析認為，這現象反映不少伊朗選民對選舉失去信心，惟又怕強硬保守派的賈利利上台。

伊斯法罕一名37歲的美容院老闆表示首輪未有投票，但在次輪投票支持佩澤希齊揚（前譯佩澤什基安），她說：「我雖然知道佩澤希齊揚會是跛腳鴨總統，可是他起碼比一個強硬派好些。」德黑蘭一名24歲時裝設計師解釋投票理由時稱：「因為如果我不投票，國家也不會被推翻，反而幫助我不接受的強硬派當選總統。」

投票率偏低反映對選舉失信心

近年伊朗選舉投票率持續偏低，例如2021年大選僅為48%，今年3月國會選舉只有41%。分析認為這突顯選民愈益不滿選舉由宗教強硬保守派主導，教士治國造成經濟艱難、政治和社會自由受制。社交平台近日有人號召選民抵制選舉，避免當權者憑藉高投票率贏得合法授權。

另一名19歲大學女生稱，2022年「頭巾示威」導火線的女子阿米尼之死，正是她不投票的理由。46歲的政治運動人士馬哈茂迪安則質疑選舉很大程度上已失去意義，日漸形同「宗教儀式」。

（路透社/法新社/紐約時報）

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