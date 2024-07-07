獲舊改革派總統帶入政壇 慎守中間路線

佩澤希齊揚1954年生於伊朗西阿塞拜疆省馬哈巴德，父親是阿塞拜疆族，母親是庫爾德族，多年來致力為少數族裔爭權益。在妻子及一名孩子1994年車禍身故後，佩澤希齊揚未有續弦，跟兩子一女生活至今。他在2013年首度參選總統但最後退選，到上屆2021年總統大選，他被取消資格方便時為強硬保守派共主的萊希輕鬆當選。到萊希身亡後的這場大選，佩澤希齊揚成為唯一獲准「入閘」的非保守派候選人，得到改革派支持。

撐頭巾女 惟反對辱最高領袖

然而，佩澤希齊揚雖有改革派的政治傾向，但小心維持相對中間的政治路線。在阿米尼死後，佩澤希齊揚曾表明，對國家出現因不戴頭巾而拘捕女性「然後把她的屍體轉交其家人」的情况，感到無法接受。惟頭巾示威爆發並出現侮辱哈梅內伊的口號後，他強調此舉「一無是處」，只會為「為社會帶來持久的憤怒和憎恨」，不過同時指出以武力強行執行信仰「在科學上並不可能」。他承認自己、宗教界和官媒等應負責任，呼籲所有人勇於為阿米尼之死認責。到今次大選，佩澤希齊揚主張「全面」反對宗教警察執行針對女性的「頭巾令」，以及爭取放寬網絡審查，主要獲年輕選民支持。

（CNN/華盛頓郵報/BBC）