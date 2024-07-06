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多名新舊閣員墮馬 保守黨內互指摘

【明報專訊】英國保守黨慘敗，儘管原首相辛偉誠和原財相侯俊偉勉強保住議席，惟原防相夏博思和原下議院領袖莫佩琳等多名閣員墮馬，前首相卓慧思甚至成為英國史上首位選輸議席的前任首相。黨內隨即出現相互指摘的聲音，夏博思批評黨內對立和分裂導致失去保守黨選民信任。

辛偉誠侯俊偉保議席

原先被認為有落敗之虞的辛偉誠，最終仍以47.5%得票率輕鬆勝出，形勢更惡劣的侯俊偉則以不足900票的微弱優勢連任。然而，在點票過程中，原司法大臣卓傲山和原防相夏博思率先確認落敗，揭開多名新舊閣員墮馬的序幕，其中卓慧思繼史上「最短命」首相後，再成為歷來首名競選連任失敗的前首相——其幾位前任卡梅倫、文翠珊和約翰遜這次都沒出選，但在他們原本的選區保守黨候選人都敗北。

上述議席變化牽動下任保守黨黨魁爭逐，像夏博思和原下議院領袖莫佩琳原本都是有力競爭人選，但在連任失敗後失去機會。目前看來，原內政大臣祈湛明及其兩位前任柏斐文和彭黛玲、原商業大臣栢丹娜、原安全事務國務大臣董勤達以至侯俊偉等，都是潛在人選。

那些被迫退出政壇一線的新舊閣員頗有怨言，身為1997年保守黨防相博文高以來最高級墮馬閣員，夏博思歸咎保守黨內部對立和分裂日益失控，邁向無日無之的政治肥皂劇，挑戰傳統保守黨選民的忍耐力。莫佩琳也指保守黨受重挫全因「背叛民眾信任」，如要再度執政，須先誠心開放面對民眾。同樣落敗的前司法大臣白樂彬警告，保守黨不應因這場慘敗走向更右翼政治路線，斥這做法會是「災難性犯錯」，令保守黨陷入絕境和工黨長期執政。

（路透社/每日電訊報/BBC）

相關字詞﹕柏斐文 莫佩琳 卓慧思（Liz Truss） 夏博思（Grant Shapps） 侯俊偉（Jeremy Hunt） 辛偉誠（Rishi Sunak） 2024英國國會大選 英國保守黨

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