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重塑左傾工黨 施紀賢把握對手失誤拜相

【明報專訊】施紀賢在2020年接替郝爾彬成為黨魁，此前一年工黨在大選中慘敗，但他領導工黨約4年間調整政黨路線，把握保守黨近年連番出現施政失誤及醜聞機會，領導工黨勝選；更是他2015年起正式從政約9年後一舉拜相。

現年61歲的施紀賢1962年生於一個藍領家庭，父親是工具匠，母親是護士。他的父母作為工黨忠實支持者，遂以工黨創始人及首名黨魁哈迪（Keir Hardie）的名字為他命名。施紀賢16歲時加入工黨的地方青年支部，後來在利茲大學及牛津大學修讀法律。

施紀賢1987年成為大律師，專門研究人權法，曾任非洲和加勒比地區死囚的法律代表。2008年至13年他擔任刑事檢控專員兼皇家檢控署檢察長，2014年就法律及刑事司法方面的貢獻，獲封爵士。

2015年施紀賢正式從政，成為工黨議員，曾出任影子脫歐大臣。2019年大選工黨遭遇自1935年以來最大慘敗後，翌年成為工黨黨魁，接替被指縱容黨內反猶主義的郝爾彬。

靠攏中間派 支持經濟干預主義

為了爭取選票，施紀賢開始避免讓左翼候選人為黨出選，令工黨政策向中間派靠攏；在政治上，施紀賢支持經濟干預主義和社會政策，同時在移民和安全議題保持堅定立場。此外他承諾廢除限制罷工權利的法律，但亦放棄增加福利的提議，又嘗試淡化其重要政策倡議：每年在可再生能源投資最多280億英鎊（約2800億港元）。

法國巴黎第三大學（又稱新索邦大學）講師哈羅斯（Thibaud Harrois）稱，施紀賢重塑曾經非常左傾的工黨，嘗試吸引更多中間派甚至中右翼選民，但他亦謹慎地避免作出重大承諾。施紀賢理解到自己缺乏魅力，因此透過強調自己的背景，塑造自己為認真、直率、有條不紊的人。

（路透社/BBC/France24）

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