英大選工黨掃六成議席 得票率不夠高成隱憂 新英揆施紀賢：改變工作即日展開

任命歷來首位女性財相

施紀賢（Keir Starmer）在首相府外發表上任演說，表明「只能以行動而非語言治療（民眾）失去的信心」，承諾不論選民是否票投工黨，政府都將服務他們，把國家利益置於政黨利益上。他又指「難以簡單按掣便能改變國家，改革需要一段時間」，承諾工黨政府將「一磚一瓦」逐步重建英國，並不會受教條規限，努力至獲得民眾重新信任為止，而改變國家的工作「由今日起立即展開」。他在周五清晨確定工黨勝選後，指英國正沐浴在「希望的陽光之中」。

其後工黨高層陸續進入首相府，接受施紀賢任命。韋雅蘭（Angela Rayner）出任副首相，同時兼任地方發展、房屋及社區大臣。內閣三重臣財相、外相和內政大臣分別會由里夫斯（Rachel Reeves）、拉米（David Lammy ）和顧綺慧（Yvette Cooper）擔任。其中里夫斯更成為英國歷來首位女性財相。

截至本港時間今晨零時，下議院650席只餘2席未有點票結果，工黨取得412席，比2019年上屆大選增加211席，惟仍未能超越1997年貝理雅領導時所創的418席紀錄。保守黨僅得歷來最低的121席，對比上屆丟失250席。

專家：保守黨落敗非工黨獲勝

然而，工黨這次「大勝」不無隱憂。英國大選採取單議席單票制，議席非按所得選票數和比例分配，若以選票率計，工黨僅為33.7%，僅比上屆大敗時多1.6個百分點，其在英格蘭的得票比率變化不大，在威爾斯更下跌4個百分點，全賴在蘇格蘭大幅進帳而挽救得票成績；其中影子內閣事務大臣阿什沃斯和影子文化大臣德博內爾皆落敗，無緣加入新內閣。挺巴勒斯坦的候選人共搶佔工黨4個原有議席，包括阿什沃斯，反映部分選民不滿工黨對以哈戰爭的立場。

保守黨得票率為23.7%，優於預期，極右英國改革黨雖僅獲5席，但得票率達14.3%，比上屆（前身英國脫歐黨所得）大增12.3個百分點，以得票率計已晉身第三大黨。該黨搶走不少右翼選票，間接令保守黨失去部分議席。自由民主黨則以歷屆最高的71席，取代蘇格蘭民族黨成為第三大黨。

BBC選舉及民調專家柯蒂斯（John Curtice）評論指出：「這（大選）更像是保守黨輸了而非工黨勝出。」天空新聞亦認為結果反映「善變的選民嚴懲保守黨」。

保守黨慘敗，黨內多名高層「墮馬」失國會議席，辛偉誠雖守住議席，但宣布辭任保守黨黨魁，並為大選失敗負責，表示要向各位付出努力的候選人黨友致歉。

（BBC/衛報/天空新聞/金融時報/路透社）