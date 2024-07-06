民主黨金主醞釀施壓換拜登

拜登在上周的辯論表現欠佳，引發要求更換民主黨候選人的呼聲。有跟拜登關係密切的捐款者認為拜登參選「註定失敗」。一名在紐約為拜登籌款的人說：「你開始見到金主之間瀰漫沮喪情緒，想改轅易轍另立合適候選人以勝過特朗普的壓力愈來愈大。」

迪士尼太子女撐賀錦麗頂上

最新呼籲拜登退選的民主黨金主，是迪士尼家族繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）。她周四對全國廣播公司商業頻道（CNBC）說，除非拜登退選，否則便停捐款給民主黨，「這是現實主義，不是不尊重。如果拜登不下台，民主黨就會輸。我絕對肯定。失掉大選後果將非常可怕」。阿比蓋爾指賀錦麗是拜登可靠替代者，認為她能夠擊敗特朗普。

《金融時報》昨援引知情人士報道，有民主黨主要金主力推惠特默（Gretchen Whitmer）或紐森（Gavin Newsom）參選。他們周三與其他民主黨州長到白宮與拜登緊急會談後仍聲稱支持拜登爭取連任，但惠特默表示支持拜登的社交網站帖文下，卻是為她的政治行動委員會募捐的連結。她下周也將有機會晤民主黨大金主。

數月來，紐森一直是拜登的代言人，在上周辯論後捍衛拜登表現，但他也因從事一些政治觀察者口中的「影子競選活動」惹關注，如去年參加與佛州州長德桑蒂斯的電視辯論，又前往幾個先舉行初選游離州。

（金融時報/彭博社）